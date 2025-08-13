newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 06:30

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Η ειδυλλιακή εικόνα των ιταλικών ακτών, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή τον Αύγουστο, φέτος δείχνει να ξεθωριάζει. Αδειες ομπρέλες σε παραλίες μισοάδειες ακόμη και στην καρδιά της θερινής σεζόν, τουριστικά καταλύματα με μειωμένες κρατήσεις και όλο και περισσότερους Ιταλούς να περιορίζουν ή να ακυρώνουν τις διακοπές τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Η πτώση της κίνησης, που σε ορισμένες περιοχές αγγίζει το 25%, έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα: η αντιπολίτευση μιλά για κρίση εισοδημάτων και καλεί σε άμεση θέσπιση κατώτατου μισθού, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, αποδίδοντας την κάμψη σε «άνθηση του ορεινού τουρισμού», επιμένοντας ότι η Ιταλία παραμένει στην κορυφή του μεσογειακού τουριστικού χάρτη. Πίσω όμως από τις αντικρουόμενες αφηγήσεις αιωρείται ο προβληματισμός σχετικά με το σε ποιο βαθμό η «Ιταλία των καρτ ποστάλ» υποχωρεί μπροστά στην πραγματικότητα μιας μεσαίας τάξης που βλέπει τις διακοπές να γίνονται πολυτέλεια.

Αρκετά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, ξεκινώντας από τη γραμματέα Ελι Σλάιν που επισημαίνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί αλλά οι μισθοί όχι και γι’ αυτό αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ η ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού.

«Πού είναι η χώρα των θαυμάτων της Μελόνι;», διερωτάται ο ευρωβουλευτής του PD και μέλος της γραμματείας, υπογραμμίζοντας ότι είναι πλασματική η εικόνα της «Ιταλίας των καρτ ποστάλ» στην οποία ο τουρισμός προβάλλεται ως «μία από τις ατμομηχανές της οικονομίας».

Τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Εποπτείας της RAI προχώρησαν ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τη δημόσια τηλεόραση ότι ωραιοποιεί την εικόνα του κλάδου του τουρισμού.

Επίσης ο επικεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε επιτίθεται στην πρωθυπουργό: «Τα δύο πρόσωπα της χώρας μας: από τη μία, πολίτες που σφίγγουν το ζωνάρι ενώ οι αυξήσεις τιμών καλπάζουν, κι από την άλλη, κέρδη – ρεκόρ για τις τράπεζες, ενώ η Μελόνι είναι πολύ απασχολημένη με το να επιτίθεται σε δικαστές και την Αριστερά για να προτείνει λύσεις». Στην ίδια γραμμή διαμαρτύρεται και η Συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (AVS).

Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης διαχειριστών παραλιών, κατά τη φετινή σεζόν στις παραλίες με αντίτιμο δικαιώματος χρήσης κατά μήκος των δύο μεγάλων ακτογραμμών της Ιταλίας καταγράφεται πτώση αλλού 15% κι αλλού, σε περιοχές όπως η Καλαβρία και η Εμίλια – Ρομάνια, 25%. «Ο Ιούνιος δεν πήγε άσχημα, ενώ τον Ιούλιο υπήρξε σίγουρα πτώση», αναφέρει η «Corriere della Sera». «Είναι ένα φαινόμενο ανομοιογενές· στο Ρίμινι ήταν λιγότερο έντονο, η Φεράρα και η Ραβέννα υπέφεραν περισσότερο», σημειώνει ο πρόεδρος της ένωσης Σιμόνε Μπατιστόνι.

Αντίθετα, ο Μαουρίτσιο Ρουστινιόλι, πρόεδρος της ομοσπονδίας παραλιακών θερέτρων της Ιταλίας (FIBA), χαρακτήρισε παραπλανητικές τις αναφορές για μεγάλες αυξήσεις, τονίζοντας ότι είναι μόλις ένα μικρό ποσοστό.

Η ένωση καταναλωτών Altro-consumo αναφέρει ότι οι τιμές στα καταλύματα έχουν αυξηθεί κατά 34% από το 2020. Οπως επισημαίνει ρεπορτάζ της «Il Sole 24ore», οι μισθοί αντίθετα έχουν πέσει κατά 7,5% σε σύγκριση με το 2021 (στοιχεία ΟΟΣΑ).

Ο Τζανλούκα Καραμάνα, βουλευτής του εθνικοσυντηρητικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, επικεφαλής του τομέα Τουρισμού του κόμματος και σύμβουλος της υπουργού Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ, κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς της Αριστεράς. «Οι δύο πρώτοι θερινοί μήνες βρήκαν την Ιταλία στην κορυφή της μεσογειακής τουριστικής αγοράς», επισημαίνει. Προσθέτει ότι την περίοδο του Αυγούστου, και ειδικά το διάστημα γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, ο ορεινός τουρισμός κατέγραψε τα καλύτερα ποσοστά (47,4%), με κορυφώσεις άνω του 50% κοντά στην αργία. Συνολικά, εκτιμώνται πάνω από 6,8 εκατομμύρια αφίξεις το καλοκαίρι στα βουνά (+4,8% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024). Για το τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου υπολογίζονται 70 εκατομμύρια αφίξεις (5 εκατομμύρια περισσότερες, δηλαδή +7,69%, σε σχέση με το 2024), με τζίρο 15 δισ. ευρώ από ξενοδοχειακές κρατήσεις. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση 43% στις κρατήσεις για διαμονές τον Οκτώβριο, που είχε ήδη καταγραφεί τον Ιούνιο – ένας σημαντικός δείκτης της δυνατότητας αποεποχικοποίησης που μπορεί να προσφέρει η ιταλική τουριστική πρόταση. Συνολικά βλέπει επιτυχία στην εφαρμογή ενός μοντέλου για τον τουρισμό που στήριξε η κυβέρνηση Μελόνι, αντιλαμβανόμενη ότι η προσφορά αναδιαμορφώνεται.

Ο γραμματέας του κόμματος Περισσότερη Ευρώπη, Ρικάρντο Μάτζι, θίγει επίσης το ζήτημα του «λόμπι των παραλιών», επισημαίνοντας ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να υπερασπίζεται ένα αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης των παραλιών με συνεχείς εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων λόμπι, που ευθύνεται ουσιαστικά για την κατάρρευση του συστήματος.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Business
Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Stream newspaper
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Βαλεαρίδες νήσοι 13.08.25

Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζας «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζας «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φωτιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο – Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας
Εξουθενωμένοι πυροσβέστες 13.08.25

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου - Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, χαρακτήρισε ως δραματική την κατάσταση με τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Φωτιές: Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά – Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο και Ήπειρο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα
Πύρινη κόλαση 13.08.25 Upd: 07:23

Φωτιές: Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά – Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο και Ήπειρο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές - Δείτε τις εξελίξεις από το in

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό
Copy-paste 13.08.25

Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστηριώδης πτήση πάνω από τη Μεσόγειο αεροσκάφους που ανιχνεύει πυρηνικά σωματίδια των ΗΠΑ
Πτήση - μυστήριο 13.08.25

Τι γύρευε πάνω από τη Μεσόγειο αεροσκάφος ανίχνευσης πυρηνικών σωματιδίων των ΗΠΑ;

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για την αποστολή αεροσκάφους Constant Phoenix που ανιχνεύει πυρηνικά σωματίδια και πραγματοποίησε πτήση-μυστήριο πάνω από τη Μεσόγειο.

Σύνταξη
Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25

Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
