Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι τιμές-ρεκόρ φέτος στις ιδιωτικές παραλίες στην Ιταλία ωθούν μακριά ολοένα και περισσότερους λουόμενους, με τους ιδιοκτήτες να βλέπουν μείωση επισκεψιμότητας που φτάνει το 25% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Guardian. Σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Καλλίπολη της Απουλίας, το πακέτο δύο ξαπλωστρών και μιας ομπρέλας μπορεί να κοστίζει έως και 90 ευρώ την ημέρα, ενώ ακόμη και σε πιο «μέτριες» περιοχές, όπως η Λάτιο, σπάνια πέφτει κάτω από τα 30 ευρώ.

Οι αυξήσεις, που κατά μέσο όρο φτάνουν το 17% σε σχέση με πριν τέσσερα χρόνια, συμπίπτουν με την εκρηκτική άνοδο του κόστους ζωής. Η πίεση στα νοικοκυριά είναι τέτοια που, όπως τονίζει ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia (πανεθνική ένωση που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ιδιωτικών παραλιακών εγκαταστάσεων στην Ιταλία), «ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», αναφέρει ο Guardian.

Δικαίωμα στο μπάνιο

Οι ιδιοκτήτες των beach clubs στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι οι τιμές δεν έχουν εκτοξευθεί παντού και πως όπου υπήρξαν αυξήσεις, αυτές δικαιολογούνται από πρόσθετες υπηρεσίες, όπως φύλαξη και ναυαγοσωστική κάλυψη. Ο Μαουρίτσιο Ρουστινιόλι, επικεφαλής της Fiba (Ιταλική ομοσπονδία επιχειρήσεων παραλιών), τονίζει ότι οι «εξωφρενικές» χρεώσεις αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν αντικατοπτρίζουν τη γενική εικόνα. Αντίθετα, οργανώσεις καταναλωτών όπως η Codacons επιμένουν ότι η πραγματικότητα για τον μέσο πολίτη είναι διαφορετική: η ιδιωτική παραλία έχει πλέον μετατραπεί σε πολυτέλεια, αποκλείοντας οικονομικά όσους μέχρι χθες θεωρούσαν τη θάλασσα αυτονόητο δικαίωμα.

Σύμφωνα με τον Guardian, το θέμα των τιμών συνδέεται με μια βαθύτερη αντιπαράθεση: την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των ιταλικών ακτών. Μεγάλο μέρος της παραλιακής ζώνης έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ελεύθερες, μη οργανωμένες παραλίες. Οι επικριτές κάνουν λόγο για υπονόμευση του δικαιώματος των πολιτών να απολαμβάνουν ελεύθερα τη θάλασσα, ενώ οι υποστηρικτές τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις συντηρούν και προστατεύουν τις παραλίες με δικά τους έξοδα.

Aπο τις παραλίες στα βουνά 

Οι υψηλές χρεώσεις και τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα ωθούν τους Ιταλούς να αναζητούν εναλλακτικές μορφές διακοπών. Ορεινοί προορισμοί στην Ιταλία, όπως οι Δολομίτες, καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, προσφέροντας πιο δροσερό κλίμα, χαμηλότερες τιμές και λιγότερο συνωστισμό. Η κλιματική κρίση ενισχύει αυτή τη στροφή, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες καθιστούν τις ακτές λιγότερο ελκυστικές.

Η πτώση της ζήτησης στις ιδιωτικές παραλίες—15% έως 25% μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο—προκαλεί ανησυχία στον κλάδο, που βλέπει ένα μοντέλο δεκαετιών να δοκιμάζεται. Οι επαγγελματικές ενώσεις ζητούν μέτρα στήριξης, αλλά και μια πιο ισορροπημένη συζήτηση για τις τιμές, επιμένοντας ότι δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες και ότι τα στοιχεία παρουσιάζονται συχνά μεμονωμένα και δραματοποιημένα.

Για τους επικριτές, η φετινή εικόνα είναι ένα δυνατό καμπανάκι κινδύνου: αν η πρόσβαση στη θάλασσα συνεχίσει να κοστολογείται ως πολυτέλεια, το ιταλικό καλοκαίρι κινδυνεύει να χάσει τον ανοιχτό, λαϊκό του χαρακτήρα. Η διαμάχη για τις ιδιωτικές παραλίες ξεπερνά τα όρια του τουρισμού – αφορά το αν οι ακτές θα παραμείνουν κοινό αγαθό για όλους ή θα μετατραπούν σε προνόμιο λίγων, ικανών να πληρώσουν το υψηλό αντίτιμο.

