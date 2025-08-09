science
Κλιματική αλλαγή: Μπορούν οι παραλίες του κόσμου να επιβιώσουν χωρίς άμμο;
Περιβάλλον 09 Αυγούστου 2025

Κλιματική αλλαγή: Μπορούν οι παραλίες του κόσμου να επιβιώσουν χωρίς άμμο;

Από το Μαϊάμι μέχρι τη Βαρκελώνη και τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να σώσουν τις ακτές

Πολλές παράκτιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα κρίσιμο ζήτημα που απειλεί το οικονομικό τους μέλλον και, καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, ενδεχομένως και την ίδια τους την ύπαρξη: την έλλειψη άμμου.

Η άμμος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ενάντια στα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών. Ωστόσο, ενώ η άμμος φαίνεται να είναι ανεξάντλητη, η πραγματικότητα είναι ότι η αυξανόμενη ζήτηση – συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής βιομηχανίας – οδηγεί σε ελλείψεις και αυξάνει τις τιμές.

Η «θρέψη της παραλίας»

Για δεκαετίες, μια από τις βασικές μεθόδους για την καταπολέμηση της παράκτιας διάβρωσης ήταν η «θρέψη της παραλίας», με την οποία εισάγεται φρέσκια άμμος από αλλού. Αυτή συχνά εξορύσσεται από την ανοιχτή θάλασσα ή από κοντινά ποτάμια, όχι μόνο για να μειωθεί το κόστος μεταφοράς αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η αντικατάσταση είναι περιβαλλοντικά και αισθητικά κατάλληλη.

Τέτοιες ανησυχίες εκφράζονται σε μερικές από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες κοινότητες του κόσμου. Από το Μαϊάμι μέχρι τη Βαρκελώνη και τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν πώς να σώσουν – ή να σταματήσουν – τις συρρικνούμενες ακτές τους τα επόμενα χρόνια. Κάποια διάβρωση είναι φυσική. Αλλά οι καταιγίδες, οι ισχυρές παλίρροιες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία λιώνει τους παγετώνες με ανησυχητικό ρυθμό, συμβάλλουν σε αυτό.

Στη Βαρκελώνη, οι τεχνητές παραλίες της πόλης αντιμετωπίζουν επίμονη διάβρωση περίπου 30.000 κυβικών μέτρων ετησίως, ή περίπου 12 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο. Πρόκειται για ένα έλλειμμα που ενισχύεται κατά τη διάρκεια καταιγίδων, όπως οι δύο που έπληξαν τη δυτική Ευρώπη το περασμένο φθινόπωρο.

Από τότε, το τουριστικό hotspot έχει προσθέσει περισσότερη άμμο και έχει κατασκευάσει προβλήτες και κυματοθραύστες, οι οποίοι μπορούν να προστατεύσουν τις ακτές από τα κύματα καταιγίδας. Ωστόσο, οι παραλίες της «συνεχίζουν να χάνουν έδαφος σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε το δημοτικό συμβούλιο. Ορισμένες παραλίες θα μπορούσαν να εξαφανιστούν εντελώς.

Ο ρόλος της οικοδόμησης ακτών

Η αυξανόμενη ανάγκη ενίσχυσης των ακτών και προστασίας της αστικής ανάπτυξης στην ακτή αναδεικνύει ένα δύσκολο δίλημμα. Οι παραλίες δεν είναι μόνο τουριστικό περιουσιακό στοιχείο δισ. δολαρίων που αποτελούν την ψυχή των τοπικών οικονομιών τους, αλλά περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από μια ακτογραμμή – ένας αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται. Ωστόσο, η οικοδόμηση στην ακτή μπορεί να εμποδίσει τις φυσικές ροές άμμου και να επιδεινώσει το ίδιο πρόβλημα που οι πόλεις αγωνίζονται να διορθώσουν.

«Το γεγονός ότι οι ακτές κινούνται και αλλάζουν, δεν καταστρέφει τις παραλίες ή τα έλη», λέει στους Financial Times ο Ρομπ Γιανγκ, καθηγητής που σπουδάζει παράκτια διαχείριση στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Καρολίνας. «Αυτό που τις καταστρέφει είναι όταν εμείς τοποθετούμε υποδομές που εμποδίζουν».

Αλλά το αν θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τη διάβρωση των ακτών ή θα υποχωρήσουμε και θα αφήσουμε την ακτογραμμή να μετατοπιστεί φυσικά είναι αμφιλεγόμενο και περίπλοκο, με χρήματα, περιουσία, υποδομές και μέσα διαβίωσης να διακυβεύονται.

«Νομίζω ότι προσπαθούμε να παίξουμε τον Θεό», είπε στους FT ο Γκάρι Γκριγκς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σάντα Κρουζ, ο οποίος μελετά παράκτια μηχανική. «Οι άνθρωποι πρέπει να αποδεχτούν την ιδέα ότι το κλίμα αλλάζει και μέρος αυτού είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας».

Οι υποστηρικτές της θρέψης των ακτών τη θεωρούν ως την καλύτερη επιλογή όσον αφορά την αποκατάσταση της άμμου που έχει διαβρωθεί, εάν ο στόχος είναι να διατηρηθεί η παραλία και να μην μετακινηθούν οι υποδομές.

Κάποιοι τη θεωρούν επίσης λιγότερο ανατρεπτική από τις «σκληρές κατασκευές» όπως τεχνητούς κυματοθραύστες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιδεινώσουν τη διάβρωση σε γειτονικές περιοχές αντανακλώντας την ενέργεια των κυμάτων πίσω στην ίδια την παραλία και διαταράσσοντας την άμμο.

Ωστόσο, η θρέψη των ακτών είναι προσωρινή και απαιτεί επανεφαρμογή. Η μακροζωία της επεξεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τοπικούς ρυθμούς διάβρωσης, το κλίμα και τη γεωλογία, καθώς και από τις υποδομές που κατασκευάζονται κοντά στην ακτή. Ορισμένες παραλίες απαιτούν νέες αποθέσεις άμμου κάθε δύο χρόνια, ενώ άλλες μπορούν να διαρκέσουν για μια δεκαετία.

Η αυξανόμενη ζήτηση για άμμο

Η άμμος είναι η «κύρια συνταγή» που απαιτείται για τις περισσότερες άλλες μεθόδους για τον μετριασμό της παράκτιας διάβρωσης, όπως η φύτευση χόρτου αμμόλοφων για την ενίσχυση της ακτογραμμής, λέει.

Στις ΗΠΑ, όπου η θρέψη των ακτών χρησιμοποιείται για περισσότερο από έναν αιώνα, σχεδόν 600 παραλίες έχουν υποβληθεί σε τέτοιες θεραπείες.

Οι ετήσιοι όγκοι άμμου που έχουν αποτεθεί έχουν επίσης αυξηθεί, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους το 2019 σε περίπου 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, υπεραρκετά για να γεμίσουν το Στάδιο Γουέμπλεϊ 40 φορές. Οι ποσότητες μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της Covid-19, αλλά έχουν αυξηθεί ξανά.

Όμως, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται και βιώνουμε ισχυρότερες, πιο συχνές καταιγίδες και υψηλότερη στάθμη της θάλασσας, περισσότεροι επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν για τα όρια της θρέψης των παραλιών, καθώς και για το κόστος και τη διαθεσιμότητα άμμου.

«Ο εντοπισμός των πόρων άμμου γίνεται όλο και πιο δύσκολος, πιο ακριβός και [το υλικό] είναι λιγότερο διαθέσιμο», λέει στους FT ο Τζο Βιέτρι, ο οποίος επιβλέπει τη διαχείριση κινδύνου παράκτιων καταιγίδων στο Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, το οποίο είναι υπεύθυνο για δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα θρέψης παραλιών.

«Κάποιες δύσκολες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν κάποια στιγμή στο μέλλον», λέει, όπως η απόφαση να αποσυρθούμε από την ακτή.

Η άμμος που χρησιμοποιείται για την θρέψη των παραλιών προέρχεται συνήθως από ποτάμια, ρυάκια ή τον ωκεανό και είναι ένα ταπεινό αλλά εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό. Η τραχιά, γωνιώδης επιφάνειά της τη βοηθά να προσκολλάται στο τσιμέντο καλύτερα από την λεία άμμο από την έρημο, αλλά αυτό την καθιστά επίσης στόχο για εξόρυξη και κατασκευές άμμου, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά.

Στο Μαϊάμι, όπου η παραλία έχει τροφοδοτηθεί περισσότερες από δώδεκα φορές από τη δεκαετία του 1970, όλες οι κύριες πηγές άμμου στην ανοιχτή θάλασσα από την γύρω κομητεία εξαντλήθηκαν το 2014. Τώρα, μέρος της άμμου που χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση της παραλίας πρέπει να μεταφέρεται με φορτηγά από την ενδοχώρα.

Η διάβρωση δεν σταματά

Αλλά ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμη άμμος, τα υψηλά ποσοστά διάβρωσης μπορούν να μειώσουν δραστικά τη διάρκεια ζωής των ακριβών θεραπειών τροφοδότησης της παραλίας.

Τον Μάρτιο, η Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, όπου το 70% του πληθυσμού ζει σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την παραλία, βίωσε τη χειρότερη καταιγίδα του τελευταίου μισού αιώνα. Ο κυκλώνας Άλφρεντ παρέσυρε τόση άμμο που τμήματα του θαμμένου θαλάσσιου τείχους της – η γραμμή άμυνας της πόλης ενάντια στα κύματα καταιγίδων και τη διάβρωση – έμειναν εκτεθειμένα.

Περίπου 1,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου αποτίθενται τώρα στις βόρειες παραλίες της και το δημοτικό συμβούλιο αναμένει ότι θα κοστίσει 40 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (25,9 εκατομμύρια δολάρια) και έως και τρία χρόνια εργασίας για την αποκατάσταση της ακτής στις συνθήκες πριν από το Άλφρεντ.

Εάν η Χρυσή Ακτή, φημισμένη για τα πολυώροφα κτιρία της, βιώσει διαδοχικά καιρικά φαινόμενα όπως το Άλφρεντ, «θα ωθήσει τις υποδομές μας στα όριά τους όσον αφορά την ανθεκτικότητα», είπε στους FT ο δημοτικός σύμβουλος Μάικλ Κάλερ.

«Εάν έχουμε προβλεπόμενα επίπεδα ανόδου της θάλασσας 0,8 μέτρα ή υψηλότερα έως το 2100, αυτό είναι πιθανά game changer», προσθέτει. «Σε ποιο σημείο καθίσταται μη βιώσιμο και πολύ επικίνδυνο να τοποθετούνται κτίρια 150 ορόφων σε απόσταση εκατό μέτρων από την παραλία;»

Ωστόσο, οι πιθανές πλημμύρες, η διάβρωση και οι κλιματικοί κίνδυνοι δεν έχουν μειώσει την όρεξη σε όλο τον κόσμο για αστική ανάπτυξη και επενδυτικές κατοικίες στην ακτή, ακόμη και όταν οι κλιματικές καταστροφές έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα και τις ζημίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Μέχρι το 2050, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν σε παράκτιες ζώνες χαμηλού υψομέτρου, από σχεδόν 700 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Τα ακίνητα στην ακτή παραμένουν ιδιαίτερα επιθυμητά και πολλά μέρη είναι σε θέση να διατηρήσουν τις παραλίες τους μέσω της θρέψης ή να έχουν πιο μακροχρόνιες επεξεργασίες λόγω των ηπιότερων ρυθμών διάβρωσης. Ακόμα και σε μέρη που αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικούς κινδύνους, οι ιδιοκτήτες σπιτιών και οι επενδυτές μπορεί να μην πειστούν να φύγουν ακόμα.

Η υποχώρηση στην ενδοχώρα

Στις ΗΠΑ, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η θρέψη των παραλιών για την προστασία των παραθαλάσσιων ιδιοκτησιών και υποδομών είναι ένας δαπανηρός — και μάταιος — τρόπος για να διατηρηθεί η ακτογραμμή στη θέση της. Η υποχώρηση θα μπορούσε τελικά να σώσει τις παραλίες εάν αφαιρεθούν οι υποδομές, επιτρέποντας στις παραλίες να μεταναστεύσουν φυσικά στην ενδοχώρα, υποστηρίζουν.

Αλλά η υποχώρηση είναι ένα επίπονο θέμα. Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Άλλοι επιστήμονες ανησυχούν ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούν τη θρέψη των παραλιών δίνουν κίνητρα για ανεύθυνη παράκτια ανάπτυξη, ειδικά όταν χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα και οι κατασκευές που ωφελούνται περισσότερο είναι επενδυτικά ακίνητα ή πολυτελείς κατοικίες.

Στην Ολλανδία, όπου μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται κάτω από την στάθμη της θάλασσας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ολόκληρες πόλεις θα μπορούσαν να απειληθούν εάν η άμμος, το πρώτο φράγμα για καταιγίδες και πλημμύρες, αφεθεί να υποβαθμιστεί.

«Δεν είναι ένα «ένας ιδιοκτήτης σπιτιού ή ένας χώρος αναψυχής που επωφελείται από την τροφή — είμαστε όλοι μας», είπε στους FT η Εβέλιεν Μπραντ από το Rijkswaterstaat, το εκτελεστικό όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων.

«Αν αφήσουμε την ακτογραμμή να υποχωρήσει, τότε ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας θα πλημμυρίσει», λέει. «Επομένως, πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο».

Η Ολλανδία, η οποία διαθέτει άφθονα αποθέματα άμμου από τη λεκάνη της Βόρειας Θάλασσας και δεν αντιμετωπίζει τροπικές καταιγίδες, δαπανά περίπου το 0,3% του ΑΕΠ της για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της θρέψης των παραλιών – κάτι που αξίζει το κόστος προστασίας των ολλανδικών πόλεων. Το Rijkswaterstaat επίσης δεν αναμένει ότι η ετήσια χρήση άμμου, η οποία είναι περίπου 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα αυξηθεί δραστικά τις επόμενες δεκαετίες.

Αλλά σε μέρη όπου η διάβρωση είναι πιο σοβαρή και η πρόληψη της ολίσθησης του ωκεανού είναι πολύ δαπανηρή, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Χωρίς θρέψη των παραλιών, η υποχώρηση μπορεί να γίνει η προεπιλογή, η οποία, εάν σχεδιαστεί, συνεπάγεται μετακίνηση υποδομών και ενδεχομένως διαπραγμάτευση εξαγορών.

