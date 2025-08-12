Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μία προκλητική επίθεση με ανυπόστατους ισχυρισμούς εξαπέλυσε μειονοτική εφημερίδα της Θράκης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη θεία λειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, στην Τένεδο, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Αφορμή για τη μήνη της τουρκόφωνης εφημερίδας «Μιλλέτ», η οποία έχει δεσμούς με το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή, αποτέλεσε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη από την Τένεδο, ο οποίος μίλησε για «τα εμπόδια που θέτει η τουρκική κυβέρνηση στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, την απουσία σχολείου και ακτοπλοϊκής σύνδεσης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε τα εύσημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, που υπηρετεί ακούραστα τη διατήρηση αυτών των ιερών τόπων και τόνισε πως «το ξαναζωντάνεμα του Ιερού αυτού Ναού αποτελεί πράξη μνήμης αλλά και μέλλοντος. Γιατί μέσα από το συγκεκριμένο έργο διατρανώνουμε πως ακόμη και οι πιο μικρές, οι πιο απομακρυσμένες κοιτίδες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας παραμένουν ζωντανές, χάρη στην επιμονή, την αγάπη, τις θυσίες και την προσήλωση των ανθρώπων. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου αρκετές ορθόδοξες κοινότητες βρίσκονται υπό διωγμό».

Κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για «χιτλερικές» εμμονές

Οι δηλώσεις Ανδρουλάκη φαίνεται πως εξόργισαν τον ακραίο εκδότη της μειονοτικής εφημερίδας Τζενγκίζ Ομέρ, ο οποίος υπέγραψε, όπως συνηθίζει, με τα αρχικά Τ.Ο. ένα αήθες δημοσίευμα, με τίτλο «Λειτουργία ‘Ελληνισμού’ στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο».

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει πως «η παρουσία του Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή με τη ρητορική του κατά της Τουρκίας, μετέτρεψε την τελετή σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση», ενώ φθάνει στο σημείο να κάνει λόγο για «επεκτατισμό του Ελληνισμού».

«Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, ο Ανδρουλάκης απορρίπτει τη δημοκρατική μάσκα που φοράει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις τελετές του Πατριαρχείου και μιλάει με σχεδόν ‘χιτλερικές’ ιστορικές εμμονές», σχολιάζει μάλιστα.

«Κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του»

Τα μέλη της μειονότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προχώρησαν στην εξής εκτίμηση των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη: «Ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες μας στην ίδια τη χώρα του και διαχειρίζεται τα τεμένη μας με διορισμένους αξιωματούχους, έχει το θράσος να απαιτεί δικαιώματα εκ μέρους των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Αυτό δεν αποτελεί μόνο εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, αλλά και διπλωματική πρόκληση».

Στο δημοσίευμα σημειώνεται, επίσης, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβη στο παρελθόν σε δηλώσεις «που προετοίμασαν το πολιτικό και διπλωματικό έδαφος για τους φυγάδες της FETΟ», ενώ τονίζεται πως «η ρητορική του, μέσω της οποίας αρνείται την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και η υποστήριξη καταπιεστικών πολιτικών κατά της τουρκικής κοινωνίας, κατά τις επαφές του στην Ευρώπη, τον καθιστούν, όχι αριστερό ηγέτη, αλλά μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ τους εμπνευστές της «γαλάζιας πατρίδας»

Με μία σκληρή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στο προκλητικό δημοσίευμα της «Μιλλέτ», υπογραμμίζοντας πως «η ιστορική μνήμη και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού Ελληνισμού, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί πάγια εθνική γραμμή. Όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται».

Όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, «δημοσιεύματα αναδεικνύουν προβοκατόρικες και αήθεις αναφορές μειονοτικής εφημερίδας της Θράκης σχετικά με την πρόσφατη παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Τένεδο για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη».

Και υπογραμμίζει πως η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για ‘χιτλερικές’ εμμονές, «διότι στην ομιλία του ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο».

«Η ιστορία δεν ξαναγράφεται, όσο κι αν προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού»

«Είναι παραπάνω από προφανές», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, «ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της ‘γαλάζιας πατρίδας’. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η Δημοκρατική Παράταξη στην περιοχή της Θράκης».

Σημειώνει, μάλιστα, πως «αντίθετα προς όσα υποβολιμαία ή υπαγορευόμενα αναπαράγονται, οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν πολύ καλύτερα ότι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είναι εκείνες που εγγυήθηκαν όχι μόνο τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Μεταρρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές που υλοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή στην ολότητά της και από τις δύο πλευρές«, προσθέτει με νόημα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για να καταλήξει πως «η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή», διαμηνύοντας πως «όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται».