Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού
Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων σημειώνεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό, το τροχαίο έχει συμβεί στο 37ο χλμ και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας, πριν την Ελευσίνα, στον κόμβο Μάνδρας, ώστε τα οχήματα να κατευθύνονται προς την παλαιά Εθνική Οδό.
Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Ηδη στα διόδια της Ελευσίνας παρατηρούνται ουρές χιλιομέτρων
Το κυκλοφοριακό χάος συνεχίζεται στα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο.
Γίνεται υποχρεωτική εκτροπή προς την παλιά εθνική οδό.#Αθηνα #εξοδος pic.twitter.com/zDCLuhwJQ0
— Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025
Δείτε χάρτη με την κίνηση
