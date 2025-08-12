magazin
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Chill, γιατί προβλέπονται χαλαροί ρυθμοί για σένα. Γι’ αυτό, λοιπόν, φτιάξε τη διάθεσή σου, για να μπορέσεις να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, προκειμένου να αλλάξεις τα δεδομένα της ζωής σου. Πρέπει γενικώς να δράσεις με ένα διαφορετικό τρόπο, το ξέρεις έτσι; Θέσε νέες βάσεις. Πάρε έμπνευση, για να πάρεις και τις αποφάσεις που πρέπει.

DON’TS: Μην αγνοείς τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν γύρω σου (ή απλά να στα παρουσιάζουν οι άλλοι) λόγω της υπέρμετρης αισιοδοξίας που σε πιάνει ή λόγω του ότι θες οπωσδήποτε να κινηθείς μπροστά. Καλό θα ήταν να αποφύγεις καυγάδες και συγκρούσεις τόσο στα επαγγελματικά όσο, όμως, και στα ερωτικά σου. Μην ξεσπάς όπου να’ ναι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου, για να ηρεμήσεις. Παράλληλα, μπορείς να καταγράψεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, προκειμένου να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να προωθήσεις τους στόχους σου. Γενικώς, λοιπόν, πρέπει να οργανώσεις το μυαλό σου, για να μπορέσεις να αποβάλεις την εσωτερικευμένη ένταση που έχεις μαζέψει τελευταία.

DON’TS: Μην αγνοείς τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις, αλλά μην προσπαθήσεις να τις επιδιώξεις, όντας ανοργάνωτος, γιατί θα σου πέσουν βαριές! Αυτό κυρίως στα επαγγελματικά, καθώς η εικόνα που έχεις παρουσιάσει μέχρι στιγμής, δεν σε ευνοεί και τόσο. Γι’ αυτό μην αφήνεις τους φόβους σου αδούλευτους. Μην υπεραναλύεις τα πάντα, γιατί αυτό σε αγχώνει.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πριν κάνεις το οποιοδήποτε νέο άνοιγμα, φρόντισε να το έχεις σκεφτεί καλά πρώτα. Έτσι λοιπόν κατάστρωσε τα κατάλληλα σχέδια, προκειμένου και να εξελίξεις τα πλάνα σου, αλλά και να υλοποιήσεις τις αλλαγές που θέλεις γενικώς. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί μεν, δέξου συμβουλές και βοήθεια από έμπειρα και έμπιστα άτομα δε.

DON’TS: Μην χάνεις την μπάλα εξαιτίας της υπερβολικής έμπνευσης που έχεις και μην τα βλέπεις όλα διασπασμένα, καθώς η μεγαλύτερη εικόνα είναι αυτή που σου χρειάζεται. Μη μένεις κολλημένος στην ρουτίνα. Γίνε, λοιπόν, πιο δημιουργικός. Μην απογοητεύεσαι, γιατί και στα οικονομικά, αλλά και στα ερωτικά, πρόκειται να έχεις θετικές εξελίξεις. Μην τσακωθείς με όλους.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άρπαξε από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, καθώς πρόκειται αυτές να σε βοηθήσουν να κάνεις τις δουλειές σου πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις, οι οποίες θα σε ευνοήσουν. Άκου το ένστικτό σου, για να μπορέσεις να διαβάσεις καλά την φάση και να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις.

DON’TS: Μην αγχωθείς εξαιτίας της επανεμφάνισης κάποιων ζόρικων θεμάτων στα επαγγελματικά, καθώς αυτό είναι που θα σου δώσει την ευκαιρία να τα κλείσεις μια για πάντα. Μην χάσεις τον έλεγχο των συναισθημάτων σου, γιατί έτσι θα χάσεις και την συγκέντρωσή σου, κάτι που δεν θες! Ωστόσο, δεν πρέπει να χάσεις ούτε την αισιοδοξία σου, αν θες να έχεις εύνοια.

Λέων

Λέων

DO’S: Οπλίσου με αισιοδοξία και δυναμισμό, για να ανακτήσεις την χαμένη σου ενέργεια και να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή κάποιες αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει. Στα επαγγελματικά, κάνε τις συζητήσεις που θέλεις, καθώς αυτές πρόκειται να εξελιχθούν θετικά για σένα. Δέξου βοήθεια ή διευκόλυνση από τους συναδέλφους σου.

DON’TS: Γενικώς καλό είναι να μην αγχώνεσαι και τόσο πολύ, ειδικά αν δεν υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, έτσι; Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε πιο φιλοσοφικές συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα λάβεις έμπνευση για κάτι καινούργιο που έχεις στα σκαριά. Μην είσαι αρνητικός στο feedback που μπορούν να σου προσφέρουν οι φίλοι σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στα σημαντικά, για να μπορέσεις να κατανοήσεις λίγο καλύτερα όσα σε αφορούν άμεσα. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, πρέπει να αποβάλλεις τον φόβο και το άγχος σου. Βάλε σε προτεραιότητα τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις, για να τις πετύχεις εύκολα και γρήγορα. Βάλε σε σειρά και τα οικονομικά σου με το να κάνεις τις κατάλληλες επαφές.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και τόσο για τα επαγγελματικά σου, καθώς αυτά δείχνουν ότι πάνε από το καλό στο καλύτερο! Επειδή, όμως, το ίδιο ισχύει και στην παρέα σου, γιατί δεν προσπαθείς να χαλαρώσεις λίγο; Ίσως έτσι βρεις και χρόνο για σένα, αλλά και έμπνευση! Μην έρθεις σε ρήξη για τα οικονομικά. Παράλληλα, μην τσακωθείς στα ερωτικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα μπορείς να κάνεις τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που σε ενδιαφέρουν. Αυτό, βέβαια, υπό έναν όρο! Να αποφύγεις να ξεσπάσεις τα νεύρα και την έντασή σου εκεί! Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι έτσι φαίνεσαι δυνατός, αλλά στην πραγματικότητα, απλά είσαι επιθετικός! Άρα πρόσεξέ το αυτό. Πες την άποψή σου ελεύθερα, αλλά ψύχραιμα.

DON’TS: Θέλεις να εξελιχθείς και να πας μπροστά, αλλά αν δεν είσαι αποφασιστικός και οργανωμένος, πώς θα το πετύχεις αυτό; Μην κωλώσεις να προσφέρεις στην ομάδα, στην οποία είσαι μέλος, καθώς έτσι θα ξεχωρίσεις και θα αποδείξεις πως εν τέλει είσαι αρκετά ικανός να διαχειριστείς τα πάντα. Ωστόσο, μη διστάσεις να δουλέψεις κι ατομικά, αν χρειαστεί.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού έχεις καλύτερη διάθεση, μπορείς να βάλεις στο πρόγραμμα και κάποια νέα δεδομένα. Έτσι θα μπορέσεις να προγραμματίσεις καλύτερα κάποια έξτρα πράγματα που θέλεις να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα βάλεις στο παιχνίδι και κάποιες αλλαγές που ήθελες να κάνεις παλιότερα, αλλά δεν σου βγήκαν. Εξέτασε σωστά τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει.

DON’TS: Υπάρχουν κάποια άτομα που δουλεύουν, ίσως εναντίον σου, πίσω από την πλάτη σου. Δεν χρειάζεται, όμως, να έρθεις σε ρήξη μαζί τους. Κι αυτό γιατί, αν το κάνεις, θα διαταράξεις την συναισθηματική σου ασφάλεια και θα πιεστείς άδικα. Μην είσαι αρνητικός στις γνωριμίες με άτομα που είναι διαφορετικά από εσένα, καθώς έτσι θα ξεφύγεις ή θα βρεις νέο αμόρε.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Γίνε δημιουργικός σήμερα, καθώς αυτό θα σου δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων απ’ ότι πιστεύεις. Παράλληλα, αυτό θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις μπροστά και να αρχίσεις να υλοποιείς πολλά από τα σχέδιά σου. Στα επαγγελματικά, κάνε κάποιες συζητήσεις άμεσα, και για να εξελίξεις αυτά που θες, αλλά και για να επιβεβαιώσεις τις πηγές σου.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις επικοινωνίες με νέα άτομα, καθώς μέσω αυτών ίσως ξεκολλήσεις κάποιες υποθέσεις που είχαν παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Άσε, πάλι, που έτσι θα δείξεις και το πόσο αποφασισμένος είσαι. Βέβαια δεν πρέπει να είσαι αρνητικός ούτε στο φλερτ. Για να μην τσακωθείς με την παρέα σου, πάρε καλύτερα αποστάσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε την θετική κι άκρως εξελικτική ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου με το να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να προωθήσεις τα σχέδιά σου με αποφασιστικότητα. Βέβαια πρέπει να γίνεις και λίγο πιο σταθερός με το να κατασταλάξεις στις αποφάσεις που παίρνεις και να σταματήσεις να τις αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματαά σου με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Μην απογοητευτείς, αν κάποιες συνεργασίες κλείσουν, καθώς αυτό σηματοδοτεί την εκκίνηση κάποιων νέων και, ίσως, πιο ωφέλιμων για σένα. Μην προσπαθείς να πετύχεις τους στόχους σου όντας ανοργάνωτος. Μη γίνεις ανταγωνιστικός και μην κάνεις επίδειξη δύναμης.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ξεκαθάρισε το μυαλό σου με το να βάλεις όλες σου τις σκέψεις σε μία λογική σειρά. Οργάνωσε και τις αποφάσεις σου, για να βρεις τον καλύτερο τρόπο δράσης. Παρατήρησε το πως εξελίσσονται κάποιες καταστάσεις, καθώς αυτό θα σε κάνει να νιώσεις πιο έτοιμος, για να προωθήσεις τα πλάνα σου. Συνέχισε τις ωφέλιμες συνεργασίες, αλλά κάνε και νέες.

DON’TS: Στη δουλειά μην παρεκκλίνεις από το πρόγραμμά σου και μην μεταφέρεις ραντεβού. Στο λέω αυτό γιατί η μέρα έχει μία δυναμική ωφέλιμη για τα επαγγελματικά σου, αρκεί, λοιπόν, να μην τα σκ@τώσεις! Βέβαια μην πιεστείς, για να κλείσεις τις υποθέσεις σου πιο γρήγορα. Μην αναλωθείς σε τσακωμούς με ανθρώπους που θέλουν μόνο να λένε κι όχι να ακούνε.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την θετική ενέργεια της σημερινής μέρας, για να βρεις εναλλακτικές λύσεις και να μπορέσεις να διατηρήσεις την ασφάλεια στο περιβάλλον σου. Μπορείς να εκφράσεις όσα θες μεν, αρκεί να νιώθεις ότι πατάς σε στέρεο έδαφος δε. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται από σένα, έτσι; Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να αυξήσεις το εισόδημά σου.

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν αυτό σε προειδοποιεί σχετικά με το ποιον μπορείς να εμπιστευτείς και ποιον όχι. Μην είσαι εντελώς ανοργάνωτος γενικώς. Βέβαια ούτε και βιαστικός πρέπει να είσαι, καθώς αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Μην απαντάς άμεσα και ειρωνικά σε αυτούς που σε προκαλούν να το κάνεις. Μην αγνοείς τα θετικά που έρχονται!

