DO’S: Chill, γιατί προβλέπονται χαλαροί ρυθμοί για σένα. Γι’ αυτό, λοιπόν, φτιάξε τη διάθεσή σου, για να μπορέσεις να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, προκειμένου να αλλάξεις τα δεδομένα της ζωής σου. Πρέπει γενικώς να δράσεις με ένα διαφορετικό τρόπο, το ξέρεις έτσι; Θέσε νέες βάσεις. Πάρε έμπνευση, για να πάρεις και τις αποφάσεις που πρέπει.

DON’TS: Μην αγνοείς τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν γύρω σου (ή απλά να στα παρουσιάζουν οι άλλοι) λόγω της υπέρμετρης αισιοδοξίας που σε πιάνει ή λόγω του ότι θες οπωσδήποτε να κινηθείς μπροστά. Καλό θα ήταν να αποφύγεις καυγάδες και συγκρούσεις τόσο στα επαγγελματικά όσο, όμως, και στα ερωτικά σου. Μην ξεσπάς όπου να’ ναι.