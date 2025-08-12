magazin
12.08.2025
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Fizz 12 Αυγούστου 2025

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Spotlight

Στην Μύκονο βρίσκεται ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο frontman των Onirama εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια μαζί με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, ο οποίος σε λίγες μέρες κλείνει τα 17.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μπορεί να μην βρίσκεται πλέον μαζί με την Σίσσυ Χρηστίδου, παραμένει όμως ένας γλυκός και στοργικός πατέρας, που θέτει πάντα ως απόλυτη προτεραιότητα στην ζωή του τα παιδιά του.

«Δεν μπορώ να αντισταθώ στο καλό σεξ και στα ταξίδια»

Σε παλιότερη συνέντευξή του στο «Πάμε Δανάη» του MEGA είχε μιλήσει ο Θοδωρής Μαραντίνης με αφορμή την κυκλοφορία του τραγουδιού τους «Για πάντα και μία μέρα».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε πως από τότε που έγινε πατέρας, έχει τύχει να αντιδράσει σε πράγματα που έχουν ειπωθεί για την  προσωπική του ζωή.

«Είχαν βγάλει ένα ρεπορτάζ χωρίς την ουσία να έχουν ελέγξει τίποτα. Δεν θα μπορούσα να σταματήσω να δουλεύω εντελώς. Η διασημότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με τα χρήματα».

Ποιος είναι το σημείο που ο τραγουδιστής προσέχει σε μία γυναίκα;

«Προσέχω πολύ τα δάχτυλα. Είναι ένα σημείο του σώματος που μου τραβάει πάντα την προσοχή».

Ενώ όπως, λέει, αν δεν ήταν τραγουδιστής θα  μπορούσε να είναι μάγειρας, ή μασέρ.

Αλλά σε τι δεν θα μπορούσε να αντισταθεί;

«Δεν μπορώ να αντισταθώ στο καλό σεξ και στα ταξίδια».

«Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Χρήστο Μάστορα, εντάξει ωραίο παιδί είναι ο Χρήστος»

Λίγους μήνες πριν είχε μιλήσει πάλι στο MEGA για τα ευτράπελα στη σκηνή αλλά και για τους καλλιτέχνες που τον έχουν μπερδέψει και αποκάλυψε πως «μία κοπέλα μου άφηνε την βέρα της πάνω στη σκηνή επανειλημμένα και μία άλλη κοπέλα ήθελε να υπογράψω πάνω στο στήθος της. Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Χρήστο Μάστορα, εντάξει ωραίο παιδί είναι ο Χρήστος, δεν με πειράζει. Έχει τύχει να με μπερδέψουν και με τον Μύρωνα Στρατή, άλλα και με τον Ησαΐα Ματιάμπα, κάτι το οποίο με προβλημάτισε, δεν ξέρω γιατί».

«Μου έρχεται αρκετά συχνά η πρόταση να κάνω κάτι μόνος μου χωρίς την μπάντα. Υπήρχαν φορές που το σκέφτηκα», συνέχισε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου. Έχει τύχει να μιλήσω με δημοσιογράφο που ο κόσμος τον κατακρίνει, πήγα με καλή διάθεση και με εντυπωσίασε το πως προσάρμοσε τη στάση του μετά», τόνισε κλείνοντας αναφερόμενος στο διαζύγιό του.

Πηγή: mykonoslive.tv

