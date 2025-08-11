Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς στις 23 Αυγούστου ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων», με το εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Μέχρι την πρεμιέρα όμως της Σούπερ Λίγκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια για την ομάδα του λιμανιού, καθώς ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι και την φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Είναι δύο ματς με αντιπάλους κορυφαίου επιπέδου και μέσα (και) από αυτά τα παιχνίδια, ο Μεντιλίμπαρ θα δει σημαντικά πράγματα για την ομάδα του, λίγες μόλις μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος, παρακολουθώντας τα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Κι εδώ αξίζει να επισημανθεί η σημασία της παρουσίας του ίδιου προπονητή σε μια ομάδα, καθώς βλέπουμε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξελίσσει το μοντέλο που έχει στο μυαλό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έχει βάλει γερά «θεμέλια» και πάνω σ’ αυτά συνεχίζει το «χτίσιμο» της ομάδας του, κάτι που είναι εμφανές από την εικόνα που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» στα φιλικά παιχνίδια του φετινού καλοκαιριού.

Το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των «ερυθρόλευκων», είναι η συνοχή που έχουν σαν ομάδα κι αυτό βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή του.

Μπορεί εύκολα να διακρίνει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός είναι μια συμπαγής ομάδα, μια ομάδα που βασίζει πολλά στην ομοιογένεια που έχει αποκτήσει κι αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει ρίξει μεγάλο βάρος ο προπονητής του.

Είναι μια ομάδα που στηρίζει πολλά στην εφαρμογή των επιθυμιών του Μεντιλίμπαρ, γιατί οι παίκτες ξέρουν καλά τα «θέλω» του προπονητής τους και ο Ισπανός από την άλλα πλευρά ξέρει πως να πάρει το 100% από τους παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι «χτισμένος» στις βασικές αρχές του Ισπανού προπονητή, εκείνες τις αρχές που τον οδήγησαν στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου και ο πολύπειρος τεχνικός προσθέτει όλα όσα χρειάζονται για μια πιο ανταγωνιστική σεζόν, καθώς φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν στην League Phase του Champions League.

Η ένταση, τα τρεξίματα, η πίεση αλλά και η γρήγορη μεταφορά μπάλας παραμένουν κυρίαρχα στοιχεία της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού αλλά φυσικά το ζητούμενο για τον Μεντιλίμπαρ είναι να παρουσιάσει η ομάδα του ένα νέο ακόμα πιο δυναμικό προφίλ.

Ένα προφίλ που θα στηρίζεται στις βασικές αρχές αλλά παράλληλα θα μπορεί ν’ ανταποκριθεί και στις πολύ υψηλές απαιτήσεις της νέας χρονιάς. Αυτός είναι ο στόχος και για την επίτευξη του έχουν δουλέψει σκληρά οι «ερυθρόλευκοι« στην Ολλανδία.

Κι εδώ θα πρέπει πάντα να εστιάζουμε σ’ έναν σημαντικό παράγοντα που έχει να κάνει με την συνοχή μιας ομάδας κι εδώ ο Ολυμπιακός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα. Φαίνεται αυτό από την εικόνα που έχουν οι πειραιώτες στα φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει το φετινό καλοκαίρι.

Και πάνω σ’ αυτό το στοιχείο συνεχίζει την δουλειά ο Μέντι.