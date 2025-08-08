Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε 6-7 γκολ»

Ο Ολυμπιακός ήταν, για ένα ακόμη φιλικό, ουσιαστικός και πειστικός στο παιχνίδι του, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με σκορ 2-1 της Αλ Τααβόν στο 6ο φιλικό της φετινής τους καλοκαιρινής προετοιμασίας. Σκόρερ και πρωταγωνιστές οι Σταύρος Πνευμονίδης, Γκάμπριελ Στρεφέτσα, με τον Βραζιλιανο-Ιταλό εξτρέμ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως είδε πολύ καλά πράγματα και πως οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα μπορούσαν να σκοράρουν έξι με επτά γκολ κόντρα στον σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, αναφέρθηκε και στο λάθος της άμυνας στη μείωση του σκορ.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Είδαμε πολύ καλά πράγματα, όπως η πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τελειώσαμε όμως όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι – εφτά γκολ. Από την άλλη κάναμε λάθος στην άμυνα στο γκολ που δεχθήκαμε και μείωσαν το σκορ».