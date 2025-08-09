sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Μεντιλίμπαρ: «Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 19:07

Μεντιλίμπαρ: «Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ουνιόν (1-0) στο Βερολίνο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου με το άπιαστο σουτ του Τσικίνιο, στο έβδομο φιλικό παιχνίδι τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά αμέσως μετά την αναμέτρηση.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως το ματς με τους Γερμανούς ήταν το πιο ανταγωνιστικό μέχρι σήμερα, ενώ στάθηκε και στα μεταγραφικά, αναφέροντας πως «θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Πάντα στόχος είναι η νίκη, πάντα προσπαθούμε να νικήσουμε, είναι σημαντικό το ότι φτάσαμε στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό το ματς ήταν το πιο ανταγωνιστικό σε αυτήν την προετοιμασία, για την Ουνιόν αυτή ήταν η παρουσίαση της ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας τα πήγε πολύ καλά.

Γενικά έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδο, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, είχαμε μεγάλη τύχη με τους τραυματισμούς με εξαίρεση σήμερα. Τα πήγαμε πολύ καλά, είδα πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό, είναι πολύ καλύτερα.

Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο, δεν είναι το σημαντικό τα φιλικά αλλά να προοδεύει η ομάδα, να παίζει καλά και να αγωνίζεται με τις ιδέες που έχουμε μέσα στο γήπεδο.

Γενικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά, σε τι βαθμό είμαι ικανοποιημένος. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα, υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».

World
Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Από την Αίγυπτο 09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
