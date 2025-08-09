Μεντιλίμπαρ: «Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου με το άπιαστο σουτ του Τσικίνιο, στο έβδομο φιλικό παιχνίδι τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά αμέσως μετά την αναμέτρηση.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως το ματς με τους Γερμανούς ήταν το πιο ανταγωνιστικό μέχρι σήμερα, ενώ στάθηκε και στα μεταγραφικά, αναφέροντας πως «θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Πάντα στόχος είναι η νίκη, πάντα προσπαθούμε να νικήσουμε, είναι σημαντικό το ότι φτάσαμε στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό το ματς ήταν το πιο ανταγωνιστικό σε αυτήν την προετοιμασία, για την Ουνιόν αυτή ήταν η παρουσίαση της ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας τα πήγε πολύ καλά.

Γενικά έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδο, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, είχαμε μεγάλη τύχη με τους τραυματισμούς με εξαίρεση σήμερα. Τα πήγαμε πολύ καλά, είδα πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό, είναι πολύ καλύτερα.

Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο, δεν είναι το σημαντικό τα φιλικά αλλά να προοδεύει η ομάδα, να παίζει καλά και να αγωνίζεται με τις ιδέες που έχουμε μέσα στο γήπεδο.

Γενικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά, σε τι βαθμό είμαι ικανοποιημένος. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα, υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».