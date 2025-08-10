Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα» – Δηλώσεις Γκανά στον in

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Τουρκία, αφήνοντας πίσω ζημιές, ενώ αισθητός έγινε ακόμα και σε νησιά του Αιγαίου.

Στο in μίλησε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την σεισμική δόνηση.

Τι ανέφερε ο Γκανάς για τον σεισμό στην Τουρκία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Γκανάς, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νοτιοανατολικά από το Μπαλίκεσιρ.

Όπως υποστήριξε, είναι τυπικός για την περιοχή της Δυτικής Ανατολίας και δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα.