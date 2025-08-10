Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα» – Δηλώσεις Γκανά στον in
Στον σεισμό στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Τουρκία, αφήνοντας πίσω ζημιές, ενώ αισθητός έγινε ακόμα και σε νησιά του Αιγαίου.
Στο in μίλησε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την σεισμική δόνηση.
Τι ανέφερε ο Γκανάς για τον σεισμό στην Τουρκία
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Γκανάς, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νοτιοανατολικά από το Μπαλίκεσιρ.
Όπως υποστήριξε, είναι τυπικός για την περιοχή της Δυτικής Ανατολίας και δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα.
