Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει στα ελληνικά ρήγματα ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Μιλώντας στο in, o Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε για τον ισχυρό σεισμό, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Αιγαίου:

«Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας και δεν επηρεάζει τα ελληνικά ρήγματα με οποιονδήποτε τρόπο».

«Δεδομένου ότι υπάρχουν πόλεις κοντά στο σημείο γέννησης του σεισμού αναμένεται να δούμε τι ζημιές θα έχει προκαλέσει», πρόσθεσε.