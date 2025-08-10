Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία
Ο ισχυρός σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ.
- Κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
- Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
- Η ιστορία του αντι-τουριστικού κινήματος από την αρχαία Ρώμη μέχρι σήμερα
- Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει στα ελληνικά ρήγματα ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία.
Μιλώντας στο in, o Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε για τον ισχυρό σεισμό, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Αιγαίου:
«Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας και δεν επηρεάζει τα ελληνικά ρήγματα με οποιονδήποτε τρόπο».
«Δεδομένου ότι υπάρχουν πόλεις κοντά στο σημείο γέννησης του σεισμού αναμένεται να δούμε τι ζημιές θα έχει προκαλέσει», πρόσθεσε.
- Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»
- Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
- Πώς οι καλοκαιρινές διακοπές στηρίζουν την ανάπτυξη
- Εξαιρετική συνεργασία Ντόρσεϊ – Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ (vids)
- Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα» – Δηλώσεις Γκανά στον in
- Αποχωρεί ο σύμμαχος του Γκουαρντιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις