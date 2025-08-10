Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία – Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου
Σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημείωθηκε στην Τουρκία
Ισχυρός σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, ενώ αισθητός έγινε και σε νησιά του Αιγαίου.
Ο σεισμός στην Τουρκία
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο in Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νοτιοανατολικά από το Μπαλίκεσιρ.
Όπως υποστήριξε, είναι τυπικός για την περιοχή της Δυτικής Ανατολίας και δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα.
Περισσότερα σε λίγο…
