Τουρκία: Κτίριο κατέρρευσε από τον σεισμό των 6,1Ρίχτερ στο Μπαλικεσίρ
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Η ισχυρή σεισμική δόνηση, των 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε την πόλη Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, έχει προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές.
Κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές ατην Τουρκία, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Επίσης ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
#CANLI Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde deprem https://t.co/2idlHkXSXP
— Habertürk (@Haberturk) August 10, 2025
Είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. Έχουν ήδη καταγραφεί δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,1 Ρίχτερ.
#Balıkesir #Sındırgı Çarşı Hükümet konağı yanında bulunan bina yıkıldı.
#deprem pic.twitter.com/ifuEia11oJ
— Türkiye Duysun (@trduysun) August 10, 2025
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.
