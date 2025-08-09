Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Ο Χέντρι Ντάτον Στάουτ και η σύζυγός του, Ντέιζι Μπαρ, είναι οι ηγέτες τους Δικτύου Ελευθερίας των Αρίων (Aryan Freedom Network), μιας οργάνωσης-ομπρέλα που οργανώνει το ναζιστικό κίνημα στις ΗΠΑ. Το ζεύγος Στάουτ, και οι δύο με γονείς μέλη της Κου Κλουξ Κλαν, εκδηλώνουν μεγάλη ικανοποίηση που ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην εξουσία. Διότι επέτρεψε να κανονικοποιηθεί ο ρατσιστικός λόγος και η θεωρία της λευκής υπεροχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «το καλύτερο που τους έχει συμβεί»

Ο Στάουτ, παρά την κατά τα άλλη συνηθισμένη αμφίεσή του, στο κασκέτο του έχει το σύμβολο των διαβόητων μονάδων των SS, που επέβλεπαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης: το Κεφάλι του Θανάτου, ένα κρανίο και οστά.

Μιλώντας στο Reuters, ο Στάουτ, που δηλώνει ναζί, λέει ότι ο Τραμπ «αφύπνισε πολλούς ανθρώπους στα ζητήματα που θέτουμε εδώ και χρόνια. Είναι το καλύτερο πράγμα που μας έχει συμβεί».

Πράξεις βίας

Και ενώ το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων και άλλες νεοναζιστικές ομάδες παραμένουν στα όρια της αμερικανικής πολιτικής, θεωρούμενα ευρέως τοξικά από τους συντηρητικούς και την κυρίαρχη Αμερική, βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο ακροδεξιών δημόσιων διαδηλώσεων και πράξεων βίας.

Το Reuters μίλησε με μέλη εξτρεμιστικών ομάδων, ειδικούς σε θέματα πολιτικού εξτρεμισμού και έκανε μια ανασκόπηση δεδομένων για την ακροδεξιά βία.

Διαπίστωσε ότι αρκετές τάσεις έχουν συγκλίνει από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν δήλωνε ότι ο Χίτλερ «είχε κάνει και καλά πράγματα». Η ρητορική του Αμερικανού προέδρου έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ακροδεξιών ακτιβιστών, τροφοδοτώντας την αύξηση των τάξεων των οπαδών της λευκής υπεροχής.

Σε αυτό συνέβαλαν επίσης η αμνηστία που έδωσε στους διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου και η μετατόπιση της εστίασης των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου στη μετανάστευση. Ήταν σαν να έδωσε το μήνυμα ότι οι ομοσπονδιακές έρευνες για τους λευκούς ακροδεξιούς και υπερεθνικιστές δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα.

Κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής

Παράλληλα, τα όρια της ίδιας της ακροδεξιάς μετατοπίζονται. Ιδέες που κάποτε περιορίζονταν σε περιθωριακές ομάδες όπως οι Proud Boys, πλέον είναι περισσότερο ορατές στην πολιτική των Ρεπουμπλικανών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο χαρακτηρισμός των μεταναστών ως «εισβολέων».

Επίσης, σύμφωνα με τους ερευνητές, η δημόσια υποστήριξη και η αμνηστία από τον Τραμπ σε προσωπικότητες της ακροδεξιάς βοήθησαν στην «κανονικοποίηση» αυτών των απόψεων. Επιπλέον, το κίνημα Make America Great Again ορίζει την ταυτότητα του κόμματος. Το αποτέλεσμα είναι η γραμμή που χωρίζει την ακροδεξιά από τον κυρίαρχο συντηρητισμό έχει γίνει όλο και πιο δύσκολα ορατή.

Όπως επισημαίνει η Χάιντι Μπάιριχ, συνιδρύτρια του Global Project Again Hate and Extremism, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που παρακολουθεί τη ρητορική μίσους και τον εξτρεμισμό, «ένα Proud Boy δεν φαίνεται πλέον τόσο τρομακτικό λόγω της διαδικασίας κανονικοποίησης».

Ραγδαία αύξηση της βίας

Αυτή η μετατόπιση συνέπεσε με μια αύξηση της πολιτικής βίας. Λευκοί εξτρεμιστές διαπράττουν ένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Armed Conflict Location & Event Data, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση που παρακολουθεί τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

Το 2020, τέτοιες ομάδες συνδέονταν με το 13% όλων των διαδηλώσεων και πράξεων πολιτικής βίας που σχετίζονται με εξτρεμιστές στις ΗΠΑ, ή 57 από τα γεγονότα που παρακολούθησε το ACLED. Μέχρι το 2024, αντιπροσώπευαν σχεδόν το 80%, ή 154 γεγονότα.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι υποστηρίζει τον λευκό εξτρεμισμό και ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την ιδέα ότι η ρητορική του προωθεί τον ρατσισμό.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς και το μίσος δεν έχει θέση στη χώρα μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς στο Reuters. «Eπικεντρώνεται στην ένωση της χώρας μας, στη βελτίωση της οικονομίας μας, στην ασφάλεια των συνόρων μας και στην εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο».

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τις κατηγορίες για ρατσισμό. «Δεν είμαι Ναζί. Είμαι το αντίθετο ενός Ναζί», είπε σε προεκλογική συγκέντρωση. Ενώ σε συνέντευξή του είπε ότι δεν μπορεί να είναι ρατσιστής επειδή έχει «τόσους πολλούς μαύρους φίλους». Παρ’ όλα αυτά, έχει σταθερά προσελκύσει υποστήριξη από λευκές εθνικιστικές και εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ χρησιμοποιεί φυλετικά διχαστική ρητορική.

Προώθησε τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του έθνους, δεν γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Στην προεκλογική του εκστρατεία του 2024, πρότεινε ότι οι μετανάστες διαπράττουν βίαια εγκλήματα επειδή «είναι στα γονίδιά τους», ένα σχόλιο που καταδικάστηκε από πολλούς ως ρατσιστικό.

«Ιερός Φυλετικός Πόλεμος»

Ο Στάουτ ισχυρίζεται ότι η ομάδα του αντιτίθεται στη βία. Ωστόσο, το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων, υποστηρίζει ανοιχτά την προετοιμασία για έναν «Ιερό Φυλετικό Πόλεμο». Προωθεί την ιδεολογία της λευκής ανωτερότητας, επιδιώκει να ενοποιήσει στοιχεία του ευρύτερου λευκού ακροδεξιού εθνικιστικού κινήματος και στρατολογεί ως μέλη άτομα από άλλες εξτρεμιστικές ομάδες.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του εγχώριου εξτρεμισμού, ανακατευθύνοντας τους πόρους προς την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και αναφέροντας τα νότια σύνορα ως την κορυφαία απειλή για την ασφάλεια. Ειδικοί στην εγχώρια τρομοκρατία λένε ότι αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές αποδυναμώνοντας την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν και να διακόπτουν τις απειλές.

Τώρα προσέχουμε…

Ο Στάουτ λέει ότι το Δίκτυο στο να μη βγει εκτός νόμου. Είπε σε δημοσιογράφους: «Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας». Αλλά μετά δεν μπόρεσε να κρατηθεί: «Και όταν έρθει η μέρα, αυτή θα είναι η μέρα – τότε είναι που η βία θα λύσει τα πάντα». Σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τον εγχώριο εξτρεμισμό, το σχόλιο αντανακλά στρατηγική ορισμένων ακροδεξιών ομάδων: λειτουργούν εντός του νόμου, ενώ περιμένουν μια στιγμή αναταραχής.

Το Δίκτυο πρώτη φορά τράβηξε ευρύτερα την προσοχή το 2021, με το συνέδριό του «Λευκή Ενότητα» στο Λόνγκβιου του Τέξας.

Ένα από τα φυλλάδια που διένειμε περιείχε ρατσιστικές γελοιογραφίες Αφροαμερικανών. Διοργανώνει διαμαρτυρίες στοχεύοντας σε drag εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Τα συνέδριά του και τα ετήσια φεστιβάλ του» έχουν γίνει κόμβοι δικτύωσης για την ακροδεξιά, προσελκύοντας συμμετέχοντες από ομάδες όπως η Κου Κλουξ Κλαν και άλλες λευκές εθνικιστικές οργανώσεις. Ο ιστότοπός του αποτείνει φόρο τιμής σε βίαιες ομάδες λευκής υπεροχής του παρελθόντος. Όπως το The Order, τα μέλη του οποίου σκότωσαν έναν Εβραίο ραδιοφωνικό παρουσιαστή το 1984.

Χριστιανοί, Εβραίοι και κομμουνιστές

Οι πεποιθήσεις του Στάουτ έχουν τις ρίζες τους στο κίνημα της Χριστιανικής Ταυτότητας. Αυτό υποστηρίζει ότι οι λευκοί Ευρωπαίοι, όχι οι Εβραίοι, είναι οι αληθινοί Ισραηλίτες των βιβλικών γραφών και επομένως ο εκλεκτός λαός του Θεού. Με τη σύζυγό του, Ρόζι Μπαρ, ισχυρίζονται επίσης ότι οι Αφροαμερικανοί, υπό εβραϊκή επιρροή, ηγούνται μιας κομμουνιστικής επανάστασης.

Ως παιδί, ο Στάουτ παρακολουθούσε τελετές της Κου Κλουξ Κλαν, πήγαινε σε κατασκηνώσεις νεολαίας λευκών εθνικιστών. Θυμάται να διαβάζει μεταφράσεις εγχειριδίων εκπαίδευσης των SS από τη Γερμανία της ναζιστικής εποχής.

Η Ντέιζι Μπαρ, την ώρα που άλλα κορίτσια έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια, τύλιγε δάδες σε λωρίδες λινάτσας, για μυστικές τελετές καύσης σταυρών της KKK.

Αμερικανοί ναζί

Αυτοπροσδιορίζονται ως Αμερικανοί Ναζί, η ιδεολογία τους βασίζεται στην KKK και σε άλλες λευκές εξτρεμιστικές ομάδες. Οι οικογένειές τους είναι γνωστές στους ιστορικούς του κινήματος.

Το δίκτυο απαιτεί από τα μέλη του να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Εκείνη επέλεξε το «Ντέιζι Μπαρ» από το όνομα μιας γυναίκας ηγέτιδας της Κου Κλουξ Κλαν της δεκαετίας του 1920. Πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι περιέγραψε τον γάμο τους το 2020 ως ένωση «ρατσιστικής βασιλικής οικογένειας».

Όπλα και φυλετικός πόλεμος

Παρόλο που ο Στάουτ είπε ότι το ναζιστικό κίνημα που εκπροσωπεί απορρίπτει τη βία, τα πυροβόλα όπλα και η τακτική εκπαίδευση παραμένουν κεντρικά στην ταυτότητά του και κατέχουν εξέχουσα θέση στις συγκεντρώσεις και τις προσπάθειες στρατολόγησης, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των ομοσπονδιακών δικαστηρίων.

Ένα πρώην μέλος, ο Άντριου Μάνσιντζερ, κατασκεύαζε και αντάλλασσε ημιαυτόματα τουφέκια AR-15 και άλλα όπλα. Συνελήφθη πέρυσι στη Μινεάπολη με ομοσπονδιακές κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και καταδικάστηκε. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αλλά και τη μαρτυρία πληροφοριοδότη του FBI που διείσδυσε στην ομάδα, οι δραστηριότητες της οργάνωσης συμπεριλαμβάνουν: εκπαίδευση σε πυροβόλα όπλα σε διάφορες πολιτείες, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες με επίκεντρο τα όπλα, μια εκδήλωση στρατολόγησης σε ένα μπαρ δίπλα στη λίμνη στο Οχάιο και νέα μέλη που κατασκεύαζαν ξύλινες σβάστικες σε τελετουργίες μύησης.

«Κερδίσαμε τις εκλογές»

Το Δίκτυο έχει υιοθετήσει ορισμένες τακτικές και τελετουργίες της Κου Κλουξ Κλαν, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης διανομής ρατσιστικών φυλλαδίων.

Ένα φυλλάδιο που βρέθηκε στο χωριό Μουκουονάγκο του Ουισκόνσιν έγραφε: «Κουραστήκατε να αντιμετωπίζετε διακρίσεις επειδή είστε λευκοί; Γίνετε μέλος».

Σε συνέντευξη με τα ΜΜΕ, όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι η ομάδα του κερδίζει δυναμική, ο Στάουτ έδωσε μια απλή εξήγηση. «Η πλευρά μας κέρδισε τις εκλογές», είπε.

• Με στοιχεία από το Reuters