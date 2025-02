Το Σπρίνγκφιλντ μηνύει νεοναζί για ρητορική μίσους σχετικά με τους Αϊτινούς μετανάστες

Η πόλη του Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, η οποία αντιμετώπισε πέρυσι ένα κύμα απειλών μετά από ψευδείς κατηγορίες νεοναζί ότι οι Αϊτινοί μετανάστες που ζουν στην πόλη «τρώνε τα κατοικίδια» των Αμερικανών πολιτών, κατέθεσε την Πέμπτη μήνυση εναντίον μιας νεοναζιστικής ομάδας που ισχυρίζεται ότι βασάνιζε την κοινότητα, σύμφωνα με το The Hill.

Ο δήμαρχος του Σπρίνγκφιλντ Ρομπ Ρου και άλλοι κατέθεσαν τη μήνυση εναντίον μιας ομάδας που ονομάζεται «Blood Tribe» («Φυλή του Αίματος»), κατονομάζοντας τους επικεφαλής της Κρίστοφερ Πόλχαους και Ντρέικ Μπέρεντζ μαζί με αρκετούς ανώνυμους οπαδούς της. Η υπόθεση κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στο Ντέιτον.

«Η Blood Tribe και τα μέλη και οι συνεργάτες της εξαπέλυσαν έναν χείμαρρο συμπεριφοράς μίσους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων παρενόχλησης, απειλών για βόμβα και απειλών θανάτου, εναντίον κατοίκων του Σπρίνγκφιλντ που μίλησαν για την υποστήριξη της αϊτινής κοινότητας», αναφέρει η αγωγή.

Ο πρόεδρος Τραμπ έστρεψε την παγκόσμια προσοχή στην πόλη κατά τη διάρκεια ενός προεδρικού ντιμπέιτ με την αντίπαλο των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι Αϊτινοί του Σπρίνγκφιλντ απαγάγουν και τρώνε τις γάτες και τα σκυλιά των ανθρώπων. To θέμα μάλιστα ξεκίνησε από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, όπως μπορεί να δει κανείς παρακάτω.

Sound up!

Watch: Full Clip of Nathaniel «Nate» Higgers of Blood Tribe start the entire Hattians eating cats, dogs and geese conspiracy on August 27, 2024 at Springfield City Commission meeting. Bonus, he was asked to leave after making threats.

Nate is really DRAKE BERENTZ… https://t.co/YDSKOfqjHU pic.twitter.com/dVFUMLlqmw

— Chris Borkowski (@cborkowski) September 14, 2024