Εκκλησία μαύρων έκανε αγωγή σε ομάδα νεοναζί και κέρδισε το εμπορικό της σήμα

Ένας δικαστής ανέθεσε σε μια ιστορική εκκλησία μαύρων στην Ουάσινγκτον τον έλεγχο του εμπορικού σήματος Proud Boys™ , αφού η ομάδα νεοναζί δεν εκπλήρωσε απόφαση ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση της Δευτέρας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον παραχωρεί τα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος του ονόματος της ομάδας στη Μητροπολιτική Αφρικανική Επισκοπική Εκκλησία Μεθοδιστών και απαγορεύει στα μέλη των Proud Boys να πωλούν οποιοδήποτε εμπόρευμα με το όνομα ή τα σύμβολά της χωρίς τη συγκατάθεση της εκκλησίας. Η απόφαση επιτρέπει επίσης στην εκκλησία να προσπαθήσει να κατασχέσει τυχόν χρήματα που προέρχονται από την πώληση των εμπορευμάτων της ομάδας.

Η εκκλησία κατέθεσε την αγωγή για να προσπαθήσει να ανακτήσει αποζημιώσεις από βανδαλισμούς που έκαναν μέλη της ομάδας μετά από μια συγκέντρωση υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2020. Τα πανό του Black Lives Matter ξηλώθηκαν και κάηκαν σε δύο εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της Metropolitan African Methodist. Υπήρξαν επίσης βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αντιμαχόμενων διαδηλωτών και έγιναν συλλήψεις εκείνη τη νύχτα.

Ο Ενρίκε Τάριο, τότε ηγέτης των Proud Boys, ομολόγησε ότι συμμετείχε στις πυρπολήσεις και αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση άνω των πέντε μηνών με αυτές και άλλες κατηγορίες. Ο Τάριοκαταδικάστηκε αργότερα σε 22 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή για την ενορχήστρωση της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε χάρη, μετέτρεψε τις ποινές ή υποσχέθηκε να απορρίψει τις υποθέσεις εναντίον των 1.500 και πλέον ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο – συμπεριλαμβανομένου του Τάριο.

Σε μια μακροσκελή δήλωση που αναρτήθηκε στο X, ο Τάριο έγραψε: «Ο προεδρεύων δικαστής αρνήθηκε τη δέουσα διαδικασία σε εμένα και τους άλλους κατηγορούμενους, εμποδίζοντάς μας να παρουσιάσουμε μια σωστή υπεράσπιση».

Ο Τάριο πρότεινε επίσης σε ξεχωριστές αναρτήσεις να μετονομαστούν οι Proud Boys σε «African Methodist Episcopal Boys» και ζήτησε προτάσεις για ένα νέο όνομα.

