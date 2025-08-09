ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρακολουθεί από χθες όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών σε επικοινωνία με τους βουλευτές και τα στελέχη μας στις περιοχές αλλά και με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης, της πολιτικής προστασίας και τους Δήμους», αναφέρει σε δήλωσή του, ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους Πυροσβέστες, τους πιλότους που επιχειρούν, αλλά και σε όλους/ες που επιχειρούν στο πεδίο, τους εθελοντές και τους κατοίκους που δοκιμάζονται.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας για τη χθεσινή απώλεια ενός συμπολίτη μας από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.

Δυστυχώς, οι φωτιές συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, παρά την υπερπροσπάθεια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής», προσθέτει ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ:Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Και σημειώνει: «Είχαμε εντοπίσει εδώ και καιρό και φαίνονται ήδη στο πεδίο οι σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική συνολικά και, κυρίως, σε εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία και τεχνογνωσία που χάθηκε λόγω των αποκλεισμών στις προκηρύξεις στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου.

Έμειναν εκτός περισσότεροι από 600 έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες, αλλά το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας.

Επίσης τα έργα και η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης είναι από ελάχιστα ως ανύπαρκτα σε όλη την Ελλάδα.

Η θωράκιση της χώρας προφανώς χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του ΠΘ και βιντεάκια του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή την ώρα της μάχης αλλά και σταθερά, εμείς είμαστε κοντά σε όσους παλεύουν εξουθενωμένοι σε πολλές περιπτώσεις, με απανωτές επιφυλακές, χωρίς επαρκή στήριξη στα βασικά (νερό, τροφή, διαμονή και πλήρη αποζημίωση στα επιπλέον εκτός έδρας) και δίνουμε προτεραιότητα στις δράσεις αλληλεγγύης έμπρακτα στους πληγέντες».