Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανή που οδηγούσε 45χρονος, τον οποίο ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένο στο οδόστρωμα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα κι εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας σοβαρά τραυματισμένο στον δρόμο τον μοτοσικλετιστή

Το τροχαίο συνέβη στις 21:20 χθες Πέμπτη στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στο ύψος του αριθμού 94, στο Ζεφύρι Αττικής.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έπεσε στη μηχανή που κινούνταν αντίρροπα στον δρόμο, ανατρέποντάς την και ρίχνοντας στο έδαφος τον οδηγό της.

Αντί να καλέσει ασθενοφόρο και να τον βοηθήσει, ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα κι εξαφανίστηκε.

Αναζητείται

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύετε σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου αναζητείται από την αστυνομία.