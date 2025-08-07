Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε στον πρόεδρο του Ισραήλ, όπως είχε κάνει και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το τηλεφώνημα έγινε ενώ το υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ αποφασίζει για επέκταση της στρατιωτικής επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Δεδηλωμένος στόχος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι η πλήρης κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση πυρός.