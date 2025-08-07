view
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο
07 Αυγούστου 2025

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο, μετά από το ατύχημα που είχε - Επόμενη στάση το Θέατρο Βράχων

Σύνταξη
Κρατώντας πατερίτσα εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη συναυλία του στο Ναύπλιο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον «αιώνιο έφηβο» του μουσικού πενταγράμμου να ανεβαίνει στη σκηνή με τη βοήθεια μίας πατερίτσας, καθώς πρόσφατα είχε ένα απρόσμενο ατύχημα.

Ωστόσο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χάρισε στους θαυμαστές του μαγικές στιγμές, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του.

«Ένα μικρό ατύχημα δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε την σημερινή συναυλία η οποία αναβάλλεται για την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια για την νέα ημερομηνία ισχύουν κανονικά και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια» είχε αναφέρει μέσω του Facebook ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου για την προγραμματισμένη του εμφάνιση την Τρίτη 15 Ιουλίου στη Δράμα, που δεν πραγματοποιήθηκε.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου, παρά τον τραυματισμό του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και κατάφερε να χαρίσει απίθανες στιγμές διασκέδασης στους θαυμαστές του που βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού και μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, «Μελίνα Μερκούρη».

Απόρρητο