Η Άνα ντε Αρμάς κάνει like σε προσβλητική ανάρτηση για τη Νικόλ Κίντμαν εν μέσω ρομαντικών φημών με τον Τομ Κρουζ

Η αλληλεπίδραση στο Instagram κάτω από ανάρτηση που προσβάλλει τη Νικόλ Κίντμαν έρχεται καθώς συνεχίζονται οι φήμες για ρομαντική σχέση μεταξύ της ντε Αρμάς και του Κρουζ.

Η εν λόγω ανάρτηση, η οποία κοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο από τον λογαριασμό @celebmess, παρουσιάζει σε ένα καρουζέλ εικόνες της Κίντμαν από το 1996 και το 2024. Σαν συνέχεια στις φωτογραφίες υπάρχουν αποσπάσματα από μια συνέντευξη του 2007 στο Marie Claire, στην οποία η οσκαρική απαντούσε σε εικασίες σχετικά με την εμφάνισή της.

«Για να είμαι ειλικρινής, είμαι εντελώς φυσική» δήλωσε τότε η Νικόλ. «Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου ή οτιδήποτε άλλο. Φοράω αντηλιακό και δεν καπνίζω». Και πρόσθεσε: «Φροντίζω τον εαυτό μου. Και είμαι πολύ περήφανη που το λέω αυτό».

Η ανάρτηση στο Instagram σκιάζει αυτές τις δηλώσεις προσθέτοντας το γνωστό meme «Sure, Jan» και την ειρωνική λεζάντα «When you keep it real».

Περιλαμβάνει επίσης το κομμάτι των Spice Girls «Denying» και hashtags με το όνομα της Κίντμαν.

Ψεύτικες εικόνες

Οι οπαδοί με την κοφτερή ματιά παρατήρησαν αμέσως τον λογαριασμό της Άνα ντε Αρμάς ανάμεσα στα likes της ανάρτησης. Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο κυμάνθηκαν από έκπληξη έως κριτική. Κάποιοι χρήστες υπερασπίστηκαν τη Νικόλ, εξηγώντας ότι μερικές από τις φωτογραφίες είναι επεξεργασμένες για να κάνουν την ηθοποιό να φαίνεται κακοποιημένη από τις επεμβάσεις καλλωπισμού.

«Έπρεπε να κάνουν μοντάζ στη Νικόλ Κίντμαν για να δώσουν έστω και την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να έχει γεράσει άσχημα» παρατήρησε ένας χρήστης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Τέλος πάντων, η Νικόλ ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι απίστευτα όμορφη για μένα».

Φήμες, φήμες, φήμες

Αν και η Άνα δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στο περιστατικό, η χρονική συγκυρία εντείνει τις συνεχιζόμενες εικασίες σχετικά με τη σχέση της με τον Κρουζ. Οι δύο ηθοποιοί πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο θρίλερ Deeper και έχουν εμφανιστεί μαζί, πιο πρόσφατα πιασμένοι χέρι-χέρι αφού πέρασαν μια διασκεδαστική μέρα στη συναυλία των Oasis.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της τον Μάιο στο Good Morning America, η Άνα διευκρίνισε τη φύση της σχέσης της με τον Κρουζ, χαρακτηρίζοντάς την αυστηρά επαγγελματική. «Είναι τόσο διασκεδαστικό» είπε για τη συνεργασία μαζί του.

Μια πηγή δήλωσε επίσης στο People: «Ο Τομ είναι τρελά εργατικός και εκείνη είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα δουλέψει μαζί του. Το αποκαλεί ευκαιρία ζωής. Ο Τομ είναι ένας απίστευτος μέντορας για την Άνα. Έχει μόνο καταπληκτικά πράγματα να πει γι’ αυτόν».

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Η Κουβανή ηθοποιός Άνα ντε Αρμάς ποζάρει κατά τη διάρκεια του photocall για την ταινία «Hands of Stone» στο 69ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις Κάννες, Γαλλία, 16 Μαΐου 2016. EPA/SEBASTIEN NOGIER