Απομακρύνονται οι εργαζόμενοι στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι

Εργαζόμενοι που ήταν παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου είχε γίνει το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, επίσης και τότε τσουνάμι, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα, εξαιτίας της έκδοσης έκτακτης προειδοποίησης για τσουνάμι, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό στον Ειρηνικό, ανοικτά των ακτών της Ρωσίας, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Απομακρύναμε εσπευσμένα όλους τους εργάτες και τους υπαλλήλους μας», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της TEPCO, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ουδεμία ανωμαλία παρατηρήθηκε» στην εγκατάσταση.

Στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και διάλυσης, που αναμένεται να διαρκέσουν δεκαετίες ακόμη, μετά την καταστροφή εξαιτίας του ιστορικού σεισμού και του τσουνάμι που τον έπληξαν τον Μάρτιο του 2011.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κύματα του τσουνάμι έχουν αρχίσει να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές της Ιαπωνίας.

Tsunami waves are now reaching parts of Japan.

Λόγο της προειδοποίησης για τσουνάμι, ορισμένοι άνθρωποι ανέβηκαν σε στέγες κτιρίων προκειμένου να προστατευτούν.

🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS

In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia’s Far East.

Early readings from Hokkaido and Russia show initial waves are much smaller than expected, around 30 to… https://t.co/AaOEOVZ2Cb pic.twitter.com/LkWWIdHXM5

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2025