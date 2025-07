Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν από τις αμερικανικές, τις ιαπωνικές και τις ρωσικές αρχές έπειτα από σεισμική δόνηση 8,7 βαθμών στον υποθαλάσσιο χώρο ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα σήμερα Τετάρτη, περί τις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών – USGS (μια από τις πρώτες φωτογραφίες στο Χ, επάνω, έπειτα από τον σειμό και την εκδήλωση τσουνάμι).

Κατά τα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων περίπου 136 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

Ηδη τσουνάμι ύψους 3 ως 4 μέτρων καταγράφηκε σε τομείς της περιφέρειας, ανέφερε το παράρτημα του ρωσικού υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν πως επαπειλείται τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στις ακτές των νήσων του αρχιπελάγους, δίνοντας στους πολίτες οδηγίες ν’ αποφύγουν κάθε έξοδο στη θάλασσα και να μην απομακρυνθούν από τις ακτές «ως την άρση του συναγερμού».

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη χερσόνησο Καμτσάτκα, ανάμεσά τους άνδρα που πήδηξε από παράθυρο επειδή καταλήφθηκε από πανικό και γυναίκας σε περιφερειακό αεροδρόμιο, πάντως κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της περιφέρειας αυτής Αλέγκ Μέλνικοφ.

Δόθηκε επίσης εντολή ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι μικρής πόλης στη Σαχάλιν, εξαιτίας της απειλής να χτυπήσει τσουνάμι, ανέφεραν ρώσοι περιφερειάρχες.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σαχάλιν, τον Βαλέρι Λιμαρένκα, δόθηκε εντολή ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι κάτοικοι της μικρής πόλης Σέβερο-Κουρίλσκ, εξαιτίας της προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Ο σημερινός σεισμός είναι σοβαρός, ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σόλοντοφ, ο περιφερειάρχης στην Καμτσάτκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ζημιές νηπιαγωγείο.

