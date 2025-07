Εντονη βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε κατολισθήσεις, είναι πιθανό κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των γερμανικών αρχών να υπήρξε η αιτία του εκτροχιασμού υπερταχείας περιφερειακής αμαξοστοιχίας χθες Κυριακή το απόγευμα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, στον οποίο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 50 τραυματίστηκαν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν στις 19:05 (ώρα Ελλάδας) καθώς το τρένο κινείτο σε δασική περιοχή μεταξύ Ρίντλινγκεν και Μπίμπεραχ, περίπου 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουλμ.

«Η περιοχή πλήττεται από χθες από σφοδρές καταιγίδες και δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο εκτροχιασμός να οφείλεται σε κατολίσθηση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, οι ράγες φαίνονται θαμμένες κάτω από χώμα.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο τρένο επέβαιναν 100 άνθρωποι, από τους οποίους τραυματίστηκαν 50, περίπου οι μισοί σοβαρά.

Ανάμεσα στους τρεις νεκρούς είναι υπάλληλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), διευκρίνισε εξάλλου η εκπρόσωπός τους Σαρλότε Τσίλερ.

