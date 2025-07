Ο θρύλος της μουσικής Στίβι Γουόντερ ξεκαθαρίζει στα 75 του: ΄Οσο ζω θα κάνω μουσική

Όσα χρόνια κι αν περάσουν ένα είναι το σίγουρο: ο Στίβι Γουόντερ ήταν, είναι και θα είναι ασταμάτητος. Ο θρύλος της μουσικής, στα 75 χρόνια, δηλώνει πως όσο ζει θα κάνει μουσική.

Η τελευταία του περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές, με τους κριτικούς να αποκαλούν τον σταρ «φρέσκο και σε φόρμα» για μια «ξεσηκωτικά χαρούμενη γιορτή» της μουσικής του, αναφέρει το ΒΒC.

«Για όσο αναπνέεις, για όσο χτυπάει η καρδιά σου, υπάρχουν κι άλλα για σένα να κάνεις», δήλωσε ο θρύλος της Motown στο podcast Sidetracked του BBC. «Δεν πρόκειται να σταματήσω το δώρο που συνεχίζει να ρέει μέσα από το σώμα μου.

»Λατρεύω να κάνω αυτό που κάνω. Ένας καλλιτέχνης δεν σταματά ποτέ να ζωγραφίζει. Όσο μπορείς να φανταστείς είναι όσο θα είσαι δημιουργικός».

Ο σταρ επιβεβαίωσε επίσης ότι εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε ένα νέο άλμπουμ, με τίτλο Through The Eyes Of Wonder, για το οποίο μίλησε για πρώτη φορά το 2008.

Το πρότζεκτ έχει περιγραφεί προηγουμένως ως ένα έργο ερμηνείας που θα αντικατοπτρίζει την εμπειρία του ως τυφλός.

Θα είναι το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά το A Time To Love του 2005- επεκτείνοντας μια δισκογραφική καριέρα που ξεκίνησε το 1962, όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Ο Γουόντερ μίλησε στην παρουσιάστρια του Sidetracked, Άνι Μακμάνους, μια μέρα πριν γίνει headliner του φεστιβάλ BST στο Hyde Park του Λονδίνου – παίζοντας ένα σετ δυόμισι ωρών που περιλάμβανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, από το Superstition και το Isn’t She Lovely μέχρι το You Are The Sunshine Of My Life και το I Wish.

Το μεγαλύτερο μέρος του σετ αντλήθηκε από την πορφυρή δεκαετία του 1970, όταν κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ τρεις φορές στη σειρά, για τα Innervisions, Fulfillingness’ First Finale και Songs In The Key Of Life.

Ο Γουόντερ είπε στην Μακμάνους ότι δεν κουράστηκε ποτέ να επανεξετάζει αυτούς τους δίσκους.

«Τα τραγούδια είναι σαν τα παιδιά, είναι μαζί σου για πάντα», είπε. «Είναι δήλωση από το πνεύμα μέσα σου. Και το να τραγουδάω αυτά τα τραγούδια είναι σαν να παίρνω άλλη μια ανάσα».

Σκοτώνοντας «δράκους»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Κάρντιφ, ο μουσικός απάντησε σε μια μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας ότι δεν είναι στην πραγματικότητα τυφλός.

«Ξέρετε ότι υπήρχαν φήμες ότι βλέπω και όλα αυτά;», είπε στο κοινό, «Αλλά σοβαρά, ξέρετε την αλήθεια».

«Η αλήθεια είναι ότι λίγο μετά τη γέννησή μου, τυφλώθηκα», είπε στους θαυμαστές του.

Αποκαλώντας την αναπηρία του δώρο, ο Στίβι Γουόντερ συνέχισε: «Τώρα, αυτό ήταν μια ευλογία γιατί μου επέτρεψε να δω τον κόσμο με το όραμα της αλήθειας, της όρασης».

Στη συνέντευξή του στο Sidetracked, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σημασία της χρήσης της μουσικής για τη διάδοση της θετικής στάσης απέναντι στη ζωή, αλλά και της αλήθειας όσον αφορά την εξουσία.

«Νομίζω ότι αν κοιτάξετε πίσω στην ιστορία, πάντα υπήρχε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι ξυπνούσαν. Και νομίζω ότι, για όσους πιστεύουν ότι θα πάει έτσι, να θυμούνται ότι ο Θεός σας παρακολουθεί.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, υπήρξε ένας ένθερμος υποστηρικτής των πολιτικών δικαιωμάτων και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία για να αναγνωριστούν τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ ως εθνική εορτή στις ΗΠΑ.

Ο Στίβι Γουόντερ, ο οποίος διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία υπέρ της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις στις περσινές προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, δήλωσε στον Μακμάνους ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή πολιορκείται από «ανθρώπους που προσπαθούν να πάνε πίσω».

«Δεν πρόκειται να γίνει έτσι», επέμεινε. «Νομίζω ότι αν κοιτάξετε πίσω στην ιστορία, πάντα υπήρχε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι ξυπνούσαν. Και νομίζω ότι, για όσους πιστεύουν ότι θα πάει έτσι, να θυμούνται ότι ο Θεός σας παρακολουθεί».