Λόριν Χιλ και Στίβι Γουόντερ αποχαιρετούν την Ρομπέρτα Φλακ: Όσα έγιναν στο μνημόσυνο της θρυλικής μουσικού

Δημόσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε για τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και πιανίστρια Ρομπέρτα Φλακ με μια εμφάνιση του Στίβι Γουόντερ, μια επίσκεψη-έκπληξη από τη Λόριν Χιλ και έναν επικήδειο λόγο από τον αιδεσιμότατο και ακτιβιστή Αλ Σάρπτον.

Τα τραγούδια της Φλακ «The First Time Ever I Saw Your Face» και «Killing Me Softly with His Song» την έκαναν διεθνώς γνωστή τη δεκαετία του 1970 και όχι μόνο.

Η Φλακ, μια επιδραστική ερμηνεύτρια με οικείο φωνητικό και μουσικό στυλ που κυμαινόταν εύκολα μεταξύ soul, jazz και gospel, πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 88 ετών.

«Η ύπαρξή της ήταν μια μορφή αντίστασης»

Το μνημόσυνο της Ρομπέρτα Φλακ

Το μνημόσυνο της για τον εορτασμό της ζωής της ήταν ανοιχτό για το κοινό στην εκκλησία Abyssinian Baptist στη Νέα Υόρκη και μεταδόθηκε ζωντανά στη διεύθυνση robertaflack.com και στο YouTube. Η εκκλησία, που ιδρύθηκε το 1808, είναι μία από τις παλαιότερες εκκλησίες μαύρων βαπτιστών στις ΗΠΑ.

Η εκκλησία ήταν διακοσμημένη για την τελετή με εντυπωσιακά λευκά και κίτρινα μπουκέτα και γέμισε γρήγορα από νωρίς. Στο κέντρο, μια οθόνη έδειχνε μια νεαρή Φλακ στο πιάνο και έπαιζε στιγμιότυπα από την καριέρα της.

«Να περπατάτε πάντα στο φως»

Η τοποθεσία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η Φλακ μεγάλωσε με εκκλησιαστικά γκόσπελ και η μητέρα της έπαιζε όργανο στην εκκλησία Lomax African Methodist Episcopal στο Arlington της Βιρτζίνια. Ως έφηβη, άρχισε να συνοδεύει τη χορωδία της εκκλησίας στο πιάνο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια ισχυρή φράση της Φλακ, το οποίο αποτέλεσε το μήνυμα που επαναλήφθηκε από πολλούς ομιλητές της ημέρας.

«Να θυμάστε: να περπατάτε πάντα στο φως», έγραφε. «Αν αισθάνεστε ότι δεν περπατάτε σε αυτό, πηγαίνετε να το βρείτε. Αγαπήστε το φως».

«Πολλοί από εμάς είμαστε εδώ σήμερα επειδή άγγιξε όχι μόνο τις καρδιές μας, αλλά και τις ψυχές μας», δήλωσε ο αιδεσιμότατος Δρ. Κέβιν Τζόνσον, ο ανώτερος πάστορας της εκκλησίας που διηύθυνε την τελετή.

Από την Ντιόν Γουόργουικ στην Κάμαλα Χάρις

Θρύλοι της μουσικής όπως ο Κλάιβ Ντέιβις, η Ντιόν Γουόργουικ, η Ίντια Άρι Σίμπσον, η Πίμπο Μπράϊσον και η Αλίσια Κιζ έστειλαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα μιλώντας για την αξιοσημείωτη καριέρα της Φλακ.

Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις έστειλε δήλωση που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής: «Η κα Φλακ κατέρριψε τα εμπόδια, άνοιξε δρόμους ευκαιριών και ενσάρκωσε πλήρως τα λόγια που μου έλεγε συχνά η μητέρα μου: ‘Μπορεί να είσαι η πρώτη που θα κάνει πολλά πράγματα, αλλά φρόντισε να μην είσαι η τελευταία’. Ως ακτιβίστρια και βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Φιλίσια Ρασάντ

Η ηθοποιός Φιλίσια Ρασάντ μίλησε για την πρώτη φορά που είδε τη Φλακ να εμφανίζεται όταν ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Howard – σε ένα κοινό που ενθουσιάστηκε από την ήσυχη, σταθερή φωνή της.

Η Ρομπέρτα Φλακ ζούσε άνετα με το ταλέντο της και χωρίς να χρειάζεται να την κομπάζεται για αυτήν στους ανθρώπους, είπε η Ρασάντ.

«Το φορούσε (σ.σ. το ταλέντο της) σαν ένα χαλαρό ένδυμα και ζούσε τη ζωή της φροντίζοντας αυτό για το οποίο νοιαζόταν περισσότερο: τη μουσική, την αγάπη και την ανθρωπιά», είπε ο Ρασάντ.

Λόριν Χιλ

Η εμφάνιση της χιπ-χοπ θρύλου Λόριν Χιλ ήταν απροσδόκητη αλλά ταιριαστή. Στη δεκαετία του 1990, το χιπ-χοπ τρίο της Χιλ, οι Fugees, έκαναν μια αριστουργηματική διασκευή στη διασκευή του «Killing Me Softly with His Song» της Φλακ, το οποίο έμελλε να γνωστοποιήσει διεθνώς το χάρισμα της Χιλ.

«Η ύπαρξή της ήταν μια μορφή αντίστασης», είπε η Χιλ, συγκρατώντας τα δάκρυά της. «Λατρεύω την κυρία Ρομπέρτα Φλακ», είπε. «Η Ρομπέρτα Φλακ είναι θρύλος».

Στη συνέχεια, η Χιλ ξεκίνησε να ερμηνεύει μια διασκευή του «The First Time Ever I Saw Your Face» και ακολούθησε το «Killing Me Softly with His Song» με τον Γουάικλεφ Ζαν των Fugees – και τον Στίβι Γουόντερ να συμμετέχει στη φυσαρμόνικα.

Ένας θρύλος που δεν χρειάζεται συστάσεις

«Το σπουδαίο του να μην έχεις την ικανότητα να βλέπεις με τα μάτια σου είναι η μεγάλη ευκαιρία να μπορείς να βλέπεις ακόμα καλύτερα με την καρδιά σου. Και έτσι ήξερα πόσο όμορφη ήταν η Ρομπέρτα, χωρίς να την βλέπω με την όραση, αλλά με το να μπορώ να βλέπω και να νιώθω την καρδιά της», είπε ο Στίβι Γουόντερ.

Ερμήνευσε το τραγούδι του «If It’s Magic» και στη συνέχεια κάθισε στο πιάνο για να τραγουδήσει μαζί με την αρπίστρια ένα τραγούδι που έγραψε για τη Φλακ, το «I Can See the Sun in Late December».

«Σ’ αγαπώ, Ρομπέρτα. Και θα τα πούμε», είπε ο Γουόντερ στο τέλος.

Βάλερι Σίμπσον

Νωρίτερα, η μουσικός Βάλερι Σίμπσον έπαιξε πιάνο και τραγούδησε μια εκτεταμένη εκτέλεση του «Ain’t Nothing Like the Real Thing» διανθισμένη με αναμνήσεις από τη φίλη της.

«Αλλά αυτή η φωνή. Σε έπιανε στην καρδιά. Και όταν άγγιζε τα πλήκτρα, ήξερε να σκάβει βαθιά», είπε η Σίμπσον.

Η Σίμπσον αφηγήθηκε την ημέρα που την πρότειναν να παίξει στο Σικάγο για το ντεμπούτο της στο Broadway το 2018 και είπε στη Φλακ ότι δεν ήταν σίγουρη αν μπορούσε να παίξει.

«Με κοίταξε και μου είπε: ‘Κορίτσι μου, πού είναι το σενάριο; Φέρ’ το εδώ. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε», θυμήθηκε η Σίμπσον.

Ο τραγουδιστής και πιανίστας της Νέας Ορλεάνης Ντέιβελ Κρόφορντ ερμήνευσε μια soulful εκδοχή του τραγουδιού «Just When I Needed You Most» της Φλακ.

Η κληρονομιά

Η Φλακ αφήνει πίσω της ένα πλούσιο ρεπερτόριο μουσικής που αποφεύγει την κατηγοριοποίηση. Το ντεμπούτο της, «First Take», έπλεξε soul, jazz, flamenco, gospel και folk σε ένα αποκαλυπτικό πακέτο, προφητικό στη μορφή του και μετρημένο στην προσέγγισή του.

Πιθανότατα θα την θυμόμαστε για τα κλασικά της κομμάτια. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ονειρική διασκευή της στο «The First Time Ever I Saw Your Face», που έγραψε ο Άγγλος φολκ καλλιτέχνης Γιούαν Μακόλ για τη σύζυγό του Πέγκι Σέεγκερ. Σηματοδότησε την αρχή της mainstream επιτυχίας της Φλακ όταν χρησιμοποιήθηκε σε μια ερωτική σκηνή μεταξύ του Κλιντ Ίστγουντ και της Ντόνα Μάιλς στην ταινία του 1971 «Play Misty for Me».

Αλλά οι περισσότεροι θα σκεφτούν το «Killing Me Softly with His Song» όταν το όνομα της Φλακ αναφερθεί σε μια συζήτηση. Αυτή, άκουσε για πρώτη φορά το «Killing Me Softly with His Song» της Λόρι Λίμπερμαν ενώ βρισκόταν σε ένα αεροπλάνο και το ερωτεύτηκε αμέσως. Σε περιοδεία με τον Κουίνσι Τζόουνς, διασκεύασε το τραγούδι και το κοινό το ερωτεύτηκε επίσης, όπως θα συνέχιζε να κάνει για δεκαετίες.

*Πηγή: The Guardian