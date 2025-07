Με τα μάτια θλιμμένα: Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας – «Eίναι τρομακτικό, δεν θα πω ψέματα»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, η αγαπημένη ηθοποιός που μεγάλωσε μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα πρώτα της απομνημονεύματα τον Μάρτιο του 2026.

Το βιβλίο, με τίτλο You With the Sad Eyes (Eσύ Με Τα Θλιμμένα Μάτια), υπόσχεται μια «ωμή και ειλικρινή αφήγηση της ζωής και της κληρονομιάς της, ξεκινώντας από τα ταραγμένα παιδικά της χρόνια στο Λόρελ Κάνιον της δεκαετίας του ’70» σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η Άπλγκεϊτ, η οποία έγινε γνωστή στα 16 της χρόνια μέσα από την καλτ sitcom των ’80s, Παντρεμένοι… με Παιδιά, και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, κρατούσε μέχρι τώρα πολλές προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα.

Ωστόσο, η διάγνωση της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2023 έφερε τις ανατροπές και την επαναπροσέγγιση στη ζωή της. Αυτή η περιπέτεια στην υγεία της που της ανέτρεψε τα πάντα έγινε και η αφορμή για να κάνει το δημόσιο βήμα και να αφηγηθεί την ιστορία της.

Η αυτοβιογραφία θα αναφερθεί στις νίκες και τις ήττες, τις δυσκολίες που πέρασε στην προσπάθεια της να καθιερωθεί στην αρένα των διασημοτήτων συμπεριλαμβανομένων περιστατικών κακοποίησης, Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας και άλλων περιστατικών και προκλήσεων που την έφεραν στα όρια της.

«Αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο όταν αναγκάστηκα να ρίξω ρυθμούς. Έχω μια καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο από τα τρία μου χρόνια, και το λάτρευα. Αλλά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όλα τα πράγματα που νόμιζα ότι ήταν σημαντικά, άλλαξαν» λέει η ίδια.

Christina Applegate to Publish Memoir ‘You With the Sad Eyes’ (Exclusive) https://t.co/YuAkNtRWMG — The Hollywood Reporter (@THR) July 17, 2025

Η Άπλγκεϊτ θέλει να ξεκαθαρίσει ότι το το βιβλίο δεν θα είναι μια απλή αφήγηση για τα δράματα στη ζωή της, δεν θα είναι η ιστορία ενός «θύματος».

«Για πολύ καιρό, φαινόταν αδύνατο να βρω το νόημα σε όλα όσα έχω περάσει, αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου μπόρεσα να σταματήσω και να αναλογιστώ. Έχω συμπυκνώσει πολλά σε αυτά τα 50-κάτι χρόνια» λέει.

«Είναι τρομακτικό – δεν θα πω ψέματα – να αποφασίσω επιτέλους να τα πω όλα. Αλλά όσο σκοτεινά κι αν γίνουν τα πράγματα, το έγραψα γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τα βιβλία μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο μόνοι. Υπόσχομαι, το You With the Sad Eyes δεν θα είναι μια μεγάλη γκρίνια. Αλλά θα είναι αληθινό. Θα είναι γεμάτο με τα πάνω και τα κάτω, το χιούμορ και τη θλίψη της ζωής. Ορίστε λοιπόν. Η αληθινή εγώ. Έχω πολλά να πω» πρόσθεσε η 53χρονη.

Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αποδοχής, η αυτοβιογραφία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου 2026 από τις εκδόσεις Little, Brown and Company.

«Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω»

Μιλώντας στο podcast της, MeSsy, η 52χρονη Άπλγκεϊτ μοιράστηκε την πραγματικότητα της με ειλικρίνεια.

«Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω. Ο πόνος, το σφίξιμο—είναι σαν μια μέγγενη που απλώς δεν χαλαρώνει» είπε.

«Δεν μπορώ καν να σηκώσω το τηλέφωνό μου κάποιες φορές. Η σκλήρυνση κατά πλάκας έχει επηρεάσει τα χέρια μου, και τώρα, όταν πάω να πιάσω το τηλέφωνο ή το τηλεκοντρόλ, κάποιες φορές δεν μπορώ καν να τα κρατήσω. Δεν μπορώ να ανοίξω πια μπουκάλια, οπότε αντίο στα βαζάκια τουρσί!» συνέχισε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

Σε μια συγκινητική στιγμή, η ηθοποιός αποκάλυψε τις καθημερινές της δυσκολίες. «Είναι απλά απίστευτα επώδυνο, αμήχανο και απομονωτικό» είπε για τις δύσκολες μέρες που δεν μπορεί καν να πάει στην τουαλέτα ενώ ενημέρωσε τους ακροατές ότι πλέον αντιμετωπίζει 30 αλλοιώσεις στον εγκέφαλό της, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις σωματικές της ικανότητες και τη λειτουργικότητά της.

Σε άλλη εμφάνιση της σε συζήτηση της με τον Κόναν Ο Μπράιαν, η Άπλγκεϊτ, συναισθηματικά φορτισμένη ανέφερε:

«Δεν βγαίνω πια από το σπίτι. Αν οι άνθρωποι έβλεπαν πώς είναι η ζωή μου καθημερινά, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό που βιώνω. Το πρώτο πράγμα που ακούω από τους ανθρώπους είναι πώς το απέκτησες; Εννοώντας ότι πρέπει να έκανα κάτι λάθος στη ζωή μου για να έχω αυτή την ασθένεια. Αυτό το στίγμα, το έχω συνηθίσει τώρα, αλλά ήταν τόσο δύσκολο να το καταπιώ για λίγο καιρό», είπε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι σε μια κακή μέρα, «το να πηγαίνεις στο μπάνιο είναι σαν να περπατάς πάνω σε βελόνες και καυτή λάβα, οπότε δεν μπόρεσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου σήμερα» ενώ αποκάλυψε τα συμπτώματα που αντιμετώπισε, όπως μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών της και απώλεια της ισορροπίας της.

«Τελικά με την πάροδο των μηνών πέρασε από τα δάχτυλα των ποδιών μου στους αστραγάλους μου και από τα γόνατά μου και κάτω. Έχασα την ισορροπία μου, αλλά ο πόνος ήταν εξαιρετικός. Ουρλιάζω πολλές φορές από τον πόνο», ανέφερε η Άπλγκεϊτ.

«Για τρία χρόνια, από τότε που διαγνώστηκα, έχω πάει στο νοσοκομείο πάνω από 30 φορές από εμετό, διάρροια και πόνο. Αυτό είναι αδιανόητο, εντάξει; Μου έχουν κάνει κάθε εξέταση που υπάρχει, μου έχουν βάλει τόση ακτινοβολία στο σώμα μου από αξονικές τομογραφίες μέχρι οτιδήποτε άλλο» συνέχισε στη σπαρακτική αυτή εμφάνιση της.

Καθώς η υγεία της συνέχισε να επιδεινώνεται, η ηθοποιός αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική.

Το 2022, ανακοίνωσε ότι το Dead to Me πιθανόν να είναι ο τελευταίος της ρόλος, μια γλυκόπικρη στιγμή για τους πολλούς θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.