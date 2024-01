Η συγκινητική εμφάνιση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ στα Emmy – Yποβοηθούμενη από μπαστούνι 

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πραγματοποίησε μια εμφάνιση έκπληξη στα Emmy 2024 τη Δευτέρα – με τη διάσημη ηθοποιό να μιλάει για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έκανε τον κόσμο να σηκωθεί από τις θέσεις του και να τη χειροκροτήσει για το θάρρος της.

Η πρωταγωνίστρια του «Dead to Me» που αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα εμφανίστηκε στη σκηνή υποβοηθούμενη από ένα μπαστούνι και υποβασταζόμενη, προκειμένου να απονείμει το πρώτο βραβείο της βραδιάς.

Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και δεν σταμάτησε να τη χειροκροτεί. «Σας ευχαριστώ πολύ. Θεέ μου, με ντροπιάζετε εντελώς με την αναπηρία μου και το γεγονός ότι σηκώνεστε όρθιοι. Είμαι μια χαρά. Εντάξει, πάμε. Δεν χρειάζεται να χειροκροτούμε κάθε φορά που κάνω κάτι» είπε φανερά φορτισμένη.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας στις αρχές του 2021 και μοιράστηκε την είδηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter.

«Γεια σας φίλοι. Πριν από κάποιους μήνες διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι παράξενο ταξίδι. Όμως, οι άνθρωποι που γνωρίζω και πάσχουν από την ίδια ασθένεια με έχουν στηρίξει τόσο πολύ. Είναι δύσκολος δρόμος, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζει. Εκτός αν κάποιος βλάκας τον εμποδίσει».

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021