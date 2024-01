Εντ Σίραν: Κέρδισε βραβείο Emmy για το τραγούδι της σειράς «Ted Lasso»

Το πρώτο του βραβείο Emmy κέρδισε ο Εντ Σίραν για το τραγούδι της σειράς «Ted Lasso», που όπως δήλωσε «δεν το περίμενε».

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός ανακοινώθηκε ως ο νικητής στην κατηγορία Εξαιρετική Πρωτότυπη Μουσική και Στίχοι, χάρη στο τραγούδι που έγραψε για την τηλεοπτική σειρά. Η είδηση ότι ο σούπερ σταρ κλήθηκε να γράψει μουσική για την τρίτη σεζόν της σειράς αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021.

Οι υπεύθυνοι της σειράς ανέθεσαν επίσης στον Σαμ Ράιντερ που αναδείχθηκε δεύτερος στη Eurovision να γράψει τραγούδι με τίτλο «Fought & Lost».

Ο Εντ Σίραν έγραψε το τραγούδι «A Beautiful Game» με συνδημιουργούς τους Μαξ Μάρτιν και Φόι Βανς και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείων λόγω της περιοδείας του.

«Κερδίσαμε ένα Emmy χθες το βράδυ», έγραψε ο Εντ Σίραν αναφερόμενος στο βραβείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν περίμενα να κερδίσω καθόλου, ήταν πραγματική έκπληξη όταν ξύπνησα με την είδηση, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά πρόκειται να ξεκινήσω την περιοδεία στην Ασία, οπότε δυστυχώς έπρεπε να είμαι αλλού» σημείωσε.

