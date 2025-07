Μη σου τύχει: Η Τόρι Σπέλινγκ αποκάλυψε ότι μια φορά ο πρώην της την φώναξε με άλλο όνομα στη διάρκεια του σεξ

Αυτό που θέλει σε έναν άνδρα. Ο φόβος της μοναξιάς. Η πρώτη φορά που έκανε σεξ με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν – και αυτός δεν το θυμόταν. Τα ναρκωτικά που της έδωσε ο Τσάρλι Σιν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τόρι Σπέλινγκ έχει ζήσει πολλές περίεργες ιστορίες.

Σε αντίθεση με την καριέρα της, που απογειώθηκε και προσγειώθηκε όσο κράτησε η επιτυχημένη σειρά Beverly Hills: 90210, η προσωπική ζωή της 52χρονης ηθοποιού είναι γεμάτη με σουρεάλ στιγμές. Στιγμές που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μοιραστεί στο podcast της MisSpelling.

Μια τελευταία αποκάλυψη είχε να κάνει με την ερωτική ζωή της Τόρι Σπέλινγκ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μια φορά ο πρώην σύζυγός της Ντιν ΜακΝτέρμοτ την αποκάλεσε με άλλο όνομα κατά την διάρκεια του σεξ. Αλλά δεν ήταν κάτι τόσο κακό για να σταματήσει.

«Από τότε που τον γνώρισα μου έλεγε ότι όταν ήταν νέος είναι κόλλημα με την Ντόνα, τον χαρακτήρα μου στη σειρά Beverly Hills: 90210» είπε η ηθοποιός.

«Ήταν τόσο φανατικός, που πολλές φορές άφηνε τους φίλους του και τους αγώνες χόκεϊ που έβλεπαν για να πάει σπίτι και να δει τη σειρά» τόνισε και συμπλήρωσε: «Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, αλλά μια φορά που κάναμε σεξ με αποκάλεσε ‘μικρή μου Ντόνα’».

Tori Spelling Says Ex Dean McDermott Once Called Her By Another Name During Sex https://t.co/zG6AxiH1p7

— People (@people) July 14, 2025