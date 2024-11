Η Τόρι Σπέλινγκ αποκάλυψε πως ήταν η πρώτη φορά που κοιμήθηκε με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν – Και εκείνος δεν το θυμόταν

Για όποιον έχει μεγαλώσει στη δεκαετία του ’90, δεν γίνεται να μην τη θυμάται αυτή τη σειρά. Το «Beverly Hills, 90210» έγραψε τη δική του ιστορία στη μικρή οθόνη και έκανε μια παρέα νέων ηθοποιών σταρ – ανάμεσά τους την Τόρι Σπέλινγκ και τον Μπράιαν Όστιν Γκριν.

Η Ντόνα και ο Ντέιβιντ, όπως τους ήξεραν όλοι εκείνα τα χρόνια, όμως φαίνεται ότι διατηρούσαν κάτι περισσότερο από φιλικές σχέσεις εκτός της μικρής οθόνης. Και λεπτομέρειες από αυτήν αποφάσισε να αποκαλύψει η Τόρι Σπέλινγκ κατά την διάρκεια του podcast της misSPELLING.

Έχοντας ως καλεσμένο τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, η Σπέλινγκ περιέγραψε πως ήταν την πρώτη φορά που έκαναν σεξ οι δυο τους. «Σε είχα ρωτήσει τότε γιατί τσακωνόμαστε συνέχεια και μου είχες πει ‘μήπως είναι επειδή σε αγαπώ;’» είπε η 51χρονη ηθοποιός.

Μετά είπε ότι άρχισαν να φιλιούνται και κατέληξαν σε ένα ξενοδοχείο στη Disneyland.

Το άβολο της υπόθεσης, πάντως ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο Μπράιαν Όστιν Γκριν δεν δίστασε να της πει ότι δεν τη θυμάται καθόλου αυτή την ιστορία!

Tori Spelling details the first time she slept with ‘90210’ co-star Brian Austin Green — and he doesn’t ‘remember at all’ https://t.co/cna8KofHjN pic.twitter.com/JaJKEqYMFz

— Page Six (@PageSix) November 5, 2024