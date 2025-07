Τι να ναι αυτό: Το νέο κομμάτι του Leon of Athens «φωνάζει» καλοκαίρι

Είναι το 2010. Η Αθήνα ζει στον «πυρετό» των free press, η Καρύτση είναι το place to be για νυχτερινή έξοδο, το zombie είναι το must κοκτέιλ και η εγχώρια αγγλόφωνη indie rock ζει μέρες δόξας – ας είναι καλά το ξέσπασμα των Arcade Fire, Mumford & Sons και Edward Sharpe and the Magnetic Zeros εκείνη την εποχή. Ανάμεσα στα ελληνικά ονόματα που έκαναν την εμφάνισή τους ήταν κι αυτό του Leon of Athens.

Ο -τότε- 24χρονος γεννημένος στο Λονδίνο Τιμολέων Βερέμης συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με το «Future», με το κομμάτι (To The) Children Of Tomorrow να κερδίζει μια θέση στις playlists των DJs του κέντρου. Από τότε έχουν περάσει 15 χρόνια, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και εξελιχθεί στη νυχτερινή και μουσική ζωή του κέντρου. Όπως και ο Leon of Athens.

Ο πιτσιρικάς του 2010 μεγάλωσε «όμορφα», έχοντας καταφέρει να χτίσει μια δυνατή καριέρα. Τα άλμπουμ του έχουν λάβει κριτικές από γνωστά διεθνή έντυπα, όπως οι New York Times, το BBC και το Q. Έχει παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού -από τα Primavera Sound και Bonnaroo μέχρι τα Summerfest και South By Southwest- και έχει κερδίσει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς τραγουδιού, όπως το John Lennon Songwriting Award.

Και τώρα ήρθε η στροφή σε κάτι το διαφορετικό. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του 4ου αγγλόφωνου άλμπουμ του «Athens on Repeat», ο Leon of Athens ολοκληρώνει τον πρώτο του ελληνόφωνο δίσκο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός καλλιτέχνης «πειραματίζεται» με τον ελληνικό στίχο – το είχε κάνει το 2019 με το «Άνεμος» και δύο χρόνια μετά με το κομμάτι «Κύμματα». Ενώ πιο πρόσφατα έγραψε μαζί με τη Μαρίνα Σάττι τα κομμάτια «Μπλουζάκι» και «Αυτοκίνητο».

Όμως αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα κυκλοφορήσει έναν δίσκο εξ ολοκλήρου με ελληνικό στίχο. Και η πρώτη γεύση από την επερχόμενη δουλειά του έρχεται μέσα από «Τι να ναι αυτό». Ένα τραγούδι ύμνος στον έρωτα, το ταξίδι και την ελευθερία, που «φωνάζει» καλοκαίρι.