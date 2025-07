Και ξαφνικά, τα δόντια μου έπεσαν κάτω! Η Λι Αν Ράιμς για την πιο ντροπιαστική στιγμή της καριέρας της

Η Λι Αν Ράιμς έχει την ικανότητα να διασκεδάσει ακόμη και την πιο μεγάλη ατυχία της επάνω στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της παρά τον πόνο και την αμηχανία που προέκυψε όταν τα δόντια της έπεσαν από το στόμα της κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συναυλίας της στην Ουάσινγκτον.

Η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σκηνή όταν η μπροστινή της οδοντική γέφυρα έπεσε απροσδόκητα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Ράιμς τραγουδούσε την επιτυχία της του 1996, One Way Ticket, στο The Skagit Casino Resort, οδηγώντας την, με προφανή αμηχανία, να φύγει για λίγο από τη μουσική σκηνή για να αντιμετωπίσει το ατύχημα.

«Ώρα για μια μικρή ιστορία για το πώς η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί» είπε σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αυτό είναι ίσως το πιο επικό παράδειγμα του ότι “the show must go on”».

«Χθες το βράδυ ήμουν στη μέση του «One Way Ticket», και ένιωσα κάτι να πετάγεται στο στόμα μου. Όσοι με ακολουθείτε καιρό, ξέρετε πως έχω κάνει πολλές οδοντιατρικές επεμβάσεις και έχω μια γέφυρα μπροστά. Ε, αυτή η γέφυρα έπεσε την ώρα που τραγουδούσα».

Η Λι Αν Ράιμς δεν αποχώρησε εντελώς από την παράσταση της. Πήγε λίγο εκτός του προβολέα, έσπρωξε τη γέφυρα στη θέση της συνέχισε το πρόγραμμά της.

View this post on Instagram A post shared by leann rimes cibrian (@leannrimes)

«Έπρεπε να είμαι ειλικρινής με το κοινό και να τους πω τι συνέβαινε, αλλιώς θα έπρεπε να φύγω από τη σκηνή. Για την υπόλοιπη συναυλία, ήμουν κυριολεκτικά έτσι — πίεζα τα δόντια μου πίσω, και τραγουδούσα» συνέχισε.

«Αυτή ήταν μια πρώτη, και ελπίζω και η τελευταία φορά που έζησα κάτι απρόοπτο στη σκηνή. Εύχομαι απόψε τα δόντια μου να μείνουν στη θέση τους. Αν όχι, εσείς που κάθεστε στις πρώτες σειρές, ετοιμαστείτε. Αν τα πιάσετε, παρακαλώ επιστρέψτε τα στην κάτοχο τους» πρόσθεσε με χιούμορ.

«Η παράσταση μπορεί να συνεχιστεί, ακόμα και μέσα στην απόλυτη, ολοκληρωτική αμηχανία. Απλά πρέπει να είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους», είπε γελώντας.

Η Ράιμς χαρακτήρισε το περιστατικό ως «την πιο επική εμπειρία που έχει ζήσει ποτέ».

Ατυχίες ξανά και ξανά

Το 2014, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Οκλαχόμα, η Λι Αν Ράιμς είχε ακόμη ένα ατύχημα όταν η γνάθος της βγήκε από τη θέση της.

«Οκλαχόμα!!! Σας αγαπώ! Συγγνώμη που δεν έκανα ανκόρ. Η γνάθος μου βγήκε από τη θέση της και δεν ακούω από το αριστερό μου αυτί. Πέρασα υπέροχα μαζί σας! Σας αγαπώ όλους!» είχε γράψει τότε στο Twitter/X.

Δόντια, αυτή η ταλαιπωρία

Η Λι Αν Ράιμς έχει μιλήσει δημόσια για τα μακροχρόνια οδοντιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Το 2013 είχε καταθέσει αγωγή κατά του πρώην οδοντιάτρου της για ιατρική αμέλεια, ισχυριζόμενη ότι απέτυχε να τοποθετήσει σωστά όψεις πορσελάνης, προκαλώντας της έντονους πόνους, φλεγμονές στα ούλα και χρόνια αιμορραγία.

Δύο χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι είχε ήδη υποβληθεί σε 29 οδοντικές επεμβάσεις.

Σήμερα η Ράιμς λέει ότι τα δόντια της «είναι στη θέση τους για την ώρα», προσθέτοντας ότι η πρόσφατη δοκιμασία της ήταν μια αξέχαστη υπενθύμιση ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ζωντανά, και η μόνη επιλογή είναι να συνεχίσεις με χιούμορ και ειλικρίνεια.