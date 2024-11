Κρις Μάρτιν: ατύχημα στη σκηνή λίγες μέρες μετά την Ολίβια Ροντρίγκο

Ο Κρις Μάρτιν, ο frontman των Coldplay, μιλούσε στο κοινό στο τέταρτο και τελευταίο σόου της Μελβούρνης στο Marvel Stadium, στο πλαίσιο της περιοδείας Music of the Spheres, όταν έπεσε σε τρύπα επάνω στη σκηνή.

Πλάνα που καταγράφηκαν από οπαδούς σε όλο το στάδιο δείχνουν τον Μάρτιν να διαβάζει και να δείχνει αφίσες στο πλήθος λίγο πριν την πτώση.

Το κοινό σοκαρίστηκε πριν ο Μάρτιν πει: «Αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο, ευχαριστώ που με πρόλαβαες, αλήθεια! Ευχαριστώ παιδιά».

Στη συνέχεια ο Κρις Μάρτιν ευχαρίστησε το άτομο που τον έπιασε και εξομολογήθηκε ότι ήταν σε σοκ και ο ίδιος. «Τρέμω» είπε.

«Ναι, είμαι καλά, ευχαριστώ», πρόσθεσε ο Μάρτιν, καθώς τον έλεγξε ένα μέλος του προσωπικού, πριν συνεχίσει το σόου.

Ο τραγουδιστής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Coldplay έπεσε σε μια τρύπα στη σκηνή ενώ έπαιζε στη Μελβούρνη.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres

🎥 – @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6

— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024