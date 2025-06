Ανησυχία, οργή και θρήνος επικρατεί στη Δαμασκό μετά την επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα μικρό κοριτσάκι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, ο δράστης ήταν τζιχαντιστής και ανήκε στο αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και κατόπιν ανατίναξε το γιλέκο με τα εκρηκτικά», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Πηγή ασφαλείας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας ήταν αυτός που ανατινάχθηκε.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό τρομοκρατικής ενέργειας εντός της Δαμασκού από τότε που ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Μπροστά στην εκκλησία η Ουμ Τζορτζ, δακρυσμένη, έψαχνε το παιδί της, που βρισκόταν εκεί όταν εισέβαλε ο ένοπλος. «Ο γιος μου προσεύχεται σε αυτή την εκκλησία. Προσπαθώ να τον βρω αλλά το κινητό του είναι εκτός λειτουργίας και δεν έχω μπορέσει να τον βρω. Φοβάμαι πως δεν θα ακούσω ποτέ ξανά τη φωνή του», δήλωσε στο πρακτορείο.

🔴 An eyewitness recounts details of the Mar Elias Church bombing in Damascus…

One of the survivors said:

“One of the attackers entered the church during prayer, opened fire on the worshippers in cold blood, then shouted ‘Allahu Akbar’ and detonated himself in the middle of… https://t.co/P6yhlFtRPV pic.twitter.com/i65OKNRSI3

— Syrian Coast Monitor (@CoastSyrianMoni) June 22, 2025