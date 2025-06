Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε ελληνορθόδοξο μοναστήρι στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, επρόκειτο για επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας. Οι αρχές αποδίδουν την επίθεση στον ISIS, ενώ μιλούν για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες παραμένουν συγκεχυμένες. Το πρακτορείο SANA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον 15. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα τη Βρετανία, αναφέρει ότι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν, αλλά δεν έδωσε ακριβείς αριθμούς. Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά.

🚨Damascus: Sources say the suicide bomber opened fire on worshippers during prayer before blowing himself up. https://t.co/2faRw73oeg pic.twitter.com/98BuZIF2Q5

Ο δράστης της επίθεσης πυροδότησε τα εκρηκτικά μέσα στον ναό. Το μοναστήρι Μαρ Ελίας (Άγιος Ηλίας) βρίσκεται στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης, πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά, άνοιξε πυρ μεταξύ των παρισταμένων στον ναό του Αγίου Ηλία.

🔴 An eyewitness recounts details of the Mar Elias Church bombing in Damascus…

One of the survivors said:

“One of the attackers entered the church during prayer, opened fire on the worshippers in cold blood, then shouted ‘Allahu Akbar’ and detonated himself in the middle of… https://t.co/P6yhlFtRPV pic.twitter.com/i65OKNRSI3

— Syrian Coast Monitor (@CoastSyrianMoni) June 22, 2025