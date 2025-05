Ο Τραμπ και οι επιλογές του αναζωπυρώνουν την προπαγάνδα προσηλυτισμού του ISIS

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια μακρά και πολυτάραχη ιστορία με το Ισλαμικό Κράτος. Κατηγόρησε λανθασμένα τον Μπάρακ Ομπάμα ότι ίδρυσε τον ISIS, δήλωσε ότι ο διαβόητος ηγέτης του «πέθανε σαν σκυλί» ενώ ανακοίνωνε τη δολοφονία του και συγκρότησε μια διεθνή συμμαχία που κατάφερε να τερματίσει το λεγόμενο χαλιφάτο του.

Μέχρι στιγμής, στη δεύτερη προεδρία του, η κυβέρνησή του έχει πολύ λιγότερη σχέση με το Ισλαμικό Κράτος.

Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση εξακολουθεί να επωφελείται από αυτόν, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι επιθέσεις εντός των ΗΠΑ

Εμπειρογνώμονες δηλώνουν στην εφημερίδα Guardian ότι το ISIS εκμεταλλεύεται την αποσύνθεση της διεθνούς τάξης υπό τον Τραμπ, τη συμπάθειά του για την κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ και, κυρίως, τον πιο αμφιλεγόμενο διορισμό του στο υπουργικό συμβούλιο, στην προπαγάνδα του για την πρόσληψη νέων μελών.

Στις ΗΠΑ, οι υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους που αναπαράγουν αυτό το περιεχόμενο στο διαδίκτυο έχουν καταστεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια τους τελευταίους μήνες, με μια σειρά περιστατικών που χρονολογούνται από πριν τις προεδρικές εκλογές.

Την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη, ο Shamsud-Din Jabbar, 42 ετών, βετεράνος του αμερικανικού στρατού με 13 χρόνια υπηρεσίας, χρησιμοποίησε ένα φορτηγό για να σκοτώσει δεκατέσσερα άτομα στο όνομα του ISIS.

Islamic State promotes a new propaganda channel on #RocketChat, an opensource collaboration platform. Facing swifter deletions on #Telegram in recent days, ISIS appears to be experimenting with new platforms including a now deleted #Viber community pic.twitter.com/0v3OYQSqDJ — jihadoScope (@JihadoScope) December 14, 2018



Νωρίτερα τον Μάιο, ο Ammar Abdulmajid-Mohamed Said, 19 ετών, πρώην μέλος της Εθνικής Φρουράς, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη διοργάνωση μαζικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση κοντά στο Ντιτρόιτ, για λογαριασμό της οργάνωσης.

«Η επίθεση της 1ης Ιανουαρίου στη Νέα Ορλεάνη και οι επακόλουθες συλλήψεις που συνδέονται με το ISISI στη χώρα καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη επιρροή που μπορεί να ασκήσει η οργάνωση στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Lucas Webber, ανώτερος αναλυτής πληροφοριών στο Tech Against Terrorim, ο οποίος παρακολουθεί την τρομοκρατική ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια.

«Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο το ISIS αξιοποιεί τον διαδικτυακό χώρο μέσω των social media και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων για να διαδώσει την ιδεολογία του και να εμπνεύσει τους υποστηρικτές του να σχεδιάσουν επιθέσεις».

Η «σταυροφορία» του Χέγκσεθ

Μέρος αυτού, όπως εξήγησε ο Webber, ήταν ο επίμονος χαρακτηρισμός των ΗΠΑ ως «σταυροφορικής» χώρας – ο όρος που χρησιμοποιούν από καιρό οι τζιχαντιστές για όλες τις δυτικές χώρες.

Not a good look for secretary of Defence Peter Hegseth. The crusading slogan Deus Volt (God wills it) was used to launch a war on the Muslim world, on the field of Clermont in the Middle Ages. The كافر/kafir tattoo in the Quran means disbeliever. In the Quran – kafir (sing)… pic.twitter.com/ahT7wo4gEL — Tam Hussein (@tamhussein) March 27, 2025



Ωστόσο, τα τατουάζ του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που αναφέρονται στους πανευρωπαϊκούς μεσαιωνικούς εισβολείς, έχουν τροφοδοτήσει την προπαγάνδα του ISISI που διαδίδεται στο Rocket.Chat – μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση για να επικοινωνεί με τους οπαδούς και τους νεοσύλλεκτους της.

Ένα άρθρο του ISIS τον Απρίλιο, με τίτλο «Clear Evidence in Ink» (Σαφείς αποδείξεις με μελάνι), επικεντρώθηκε στα τατουάζ του Χέγκσεθ, τα οποία περιλαμβάνουν σταυρούς που σχετίζονται με τους σταυροφόρους και ένα άλλο στο χέρι του που γράφει «άπιστος» στα αραβικά (καφίρ).

Ο όρος έγινε επίσης πιο γνωστός μεταξύ των στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, οι οποίοι, όπως ο Χέγκσεθ, υπηρέτησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ως υποτιμητικός όρος για τους ίδιους.

«Αυτό μας φέρνει πίσω στην αναταραχή των μέσων ενημέρωσης πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Αμερικανός ‘σταυροφόρος’ υπουργός Άμυνας δημοσίευσε φωτογραφίες του με τη λέξη «καφίρ» γραμμένη στα αραβικά στο χέρι του, μαζί με άλλες ρητές φράσεις που εξυμνούν τις σταυροφορίες!», ανέφερε η προπαγάνδα του ISIS, με φόντο το τατουάζ στο στήθος και τα χέρια του Χέγκσεθ.

Tattoo Gate? Pete Hegseth, a Fox News host and former Army National Guard officer, has several tattoos that have drawn attention, particularly due to their religious and historical symbolism. Here are the notable tattoos and their religious or historical significance: 1.… pic.twitter.com/Y0BrXDf7DR — Richard Crowe (@SocraticQuant) November 16, 2024



«Γεγονότα όπως αυτά, που ενορχηστρώνονται από τη σοφία του Αλλάχ, χρησιμεύουν ως προειδοποιήσεις και σαφείς αποδείξεις της πραγματικής φύσης του πολέμου που διεξάγουν εναντίον μας οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί – είναι ένας βαθιά ριζωμένος θρησκευτικός πόλεμος».

Στο Rocket.Chat, οι χρήστες που υποστηρίζουν το ISIS ανταποκρίθηκαν με θέρμη.

«Τι άλλη απόδειξη θέλετε ότι θέλουν να μας εξοντώσουν όλους;», έγραψε ένας χρήστης κάτω από μια εικόνα με τα τατουάζ του Χέγκσεθ.

Η πολιτική του Τραμπ στη Γάζα και οι δασμοί

Άλλο υλικό που αξιοποιήθηκε για την ψηφιακή προπαγάνδα είναι οι σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου και η συνεχιζόμενη ισοπέδωση της Γάζας από τον IDF, την οποία αρκετοί εμπειρογνώμονες και κυβερνήσεις έχουν χαρακτηρίσει σύγχρονη γενοκτονία.

Οι εικόνες και τα άρθρα του ISIS καλούν για «εκδίκηση για τους μουσουλμάνους στη Γάζα» και τον πόλεμο, ο οποίος έχει γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα θέματα στρατολόγησης.

Το ISIS θεωρεί επίσης τη σειρά διεθνών δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ ως σημάδι ότι η Δύση και οι δομές εξουσίας της καταρρέουν.

Σε άλλο άρθρο του ISIS περιγράφεται πώς «ο απερίσκεπτος Τραμπ έχει επανειλημμένα διεκδικήσει τη νίκη επί του τζιχάντ, αλλά τώρα είναι απασχολημένος με τον πόλεμο κατά των γερμανικών αυτοκινήτων και των κινεζικών προϊόντων» και με την υποδαύλιση «εμπορικών πολέμων» που θα οδηγήσουν στην κατάρρευση των «καφίρ εθνών».

Μία περίοδος ανασυγκρότησης

Ο συνδυασμός αυτών των θεμάτων αποτελεί το βασικό μέσο στρατολόγησης που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια το ISIS και η προκάτοχός του οργάνωση, η Αλ Κάιντα, για να προσελκύσει άνδρες στις τάξεις του.

Το ISIS βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης, καθώς η Συρία – που κάποτε ήταν η βάση της πιο επιτυχημένης περιόδου του – έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει τη δράση της οργάνωσης και άλλων τζιχαντιστικών στοιχείων εντός των συνόρων της, καθώς η νεοσύστατη κυβέρνηση επιδιώκει την προσέγγιση με τις ΗΠΑ.