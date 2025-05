Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ απείλησε το Ιράν χθες Τετάρτη πως θ’ αντιμετωπίσει «συνέπειες» επειδή υποστηρίζει τους Χούθι, το κίνημα ανταρτών που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης και βάζει από τα τέλη του 2023 στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν, τονίζοντας πως δρα σ’ ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski, επάνω, ο Πιτ Χέγκσεθ).

«Μήνυμα στο Ιράν: Βλέπουμε τη θανατηφόρα υποστήριξή σας στους Χούθι. Ξέρετε ακριβώς τι κάνετε. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι ικανές να κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ — και προειδοποιηθήκατε. Θα πληρώσετε τις συνέπειες σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξουμε εμείς», διεμήνυσε ο κ. Χέγκσεθ μέσω X.

Message to IRAN:

We see your LETHAL support to The Houthis. We know exactly what you are doing.

You know very well what the U.S. Military is capable of — and you were warned. You will pay the CONSEQUENCE at the time and place of our choosing.

— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) May 1, 2025