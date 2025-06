Υπουργείο Εξωτερικών: Απερίφραστη καταδίκη της επίθεση στο μοναστήρι του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδίκασε την επίθεση αυτοκτονίας στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό. Στην επίθεση έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι.

Ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με τις αρχές της Συρίας, πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του, άνοιξε πυρ εις βάρος των παρισταμένων στον ναό του Αγίου Ηλεία στη συνοικία Ντουεϊλά της Δαμασκού.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι θρησκευτικοί χώροι δεν μπορεί να γίνονται στόχος επίθεσης. Καλεί τις νέες συριακές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να εντοπιστούν οι ένοχοι της επίθεσης και να φτάσουν στη δικαιοσύνη. Επίσης, να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρίας.

Επίσης αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει για το περιστατικό τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που πραγματοποιείται αύριο, Δευτέρα 23 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό της Συρίας. Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους τρομοκρατίας.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές συριακές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να θεωρήσουν τους εμπλεκόμενους υπόλογους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυηθούν την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην Ε.Ε. αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων».

We unequivocally condemn the abhorrent terrorist suicide bombing at Mar Elias Greek Orthodox Church in Damascus.

Religious sites must never be targets for terror. Everyone has the right to practice their faith in complete peace & safety. pic.twitter.com/1cY1Ks0HsC

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 22, 2025