Εντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε αποθήκη όπλων κοντά σε βιομηχανική ζώνη στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έκανε λόγο για «πιθανό» ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή, κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από τον ισραηλινό στρατό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Δεν γνωρίζουμε να έγιναν πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον τομέα αυτόν. Οι IDF δεν έπληξαν τη ζώνη» είπε μια στρατιωτική πηγή όταν ρωτήθηκε για την έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Αντρα, που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη συριακή πρωτεύουσα.

According to sources, at least 17 people were killed by the israelis and others injured in airstrikes targeting the Adra Industrial City in Damascus pic.twitter.com/cgCPyK21pK

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 29, 2024