Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Ταρτούς

Εντατικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ έβαλαν στο στόχαστρο τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ταρτούς της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Apocalyptic scenes from Syria tonight.

Israel has been relentlessly bombing the coastal city of Tartous for hours without pause.

This is not “self-defense”.

This is sheer barbarity. pic.twitter.com/8tPyNhWK4K

— sarah (@sahouraxo) December 15, 2024