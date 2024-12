Συρία: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μάνμπιτζ – Δύο νεκροί, τέσσερις τραυματίες

Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη στην πόλη Μάνμπιτζ της επαρχίας του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία.

Η έκρηξη στη Συρία σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου. Προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Sham FM.

Από την έκρηξη βόμβας που ήταν τοποθετημένη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Δείτε φωτογραφίες:

2 people were killed and 4 others injured, according to initial reports, in an explosion of an IED planted in a civilian car on Al-Tajnid Street in the city of #Manbij, east of #Aleppo, Tuesday, December 24.

The explosion caused fires in nearby cars and damaged some homes at the… pic.twitter.com/EHAuGKpyr5

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 24, 2024