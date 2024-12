Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ο Συροαμερικανός μητροπολίτης του Χαλεπίου Γιοχάνα Ιμπραχίμ, ο οποίος απήχθη το 2013 κατά την διάρκεια του πολέμου στην Συρία, εθεάθη σε φυλακή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ πέντε χρόνια αργότερα.

«Ο Γιοχάνα Ιμπραχίμ είναι Αμερικανός πολίτης. Εθεάθη το 2018 στην πτέρυγα 291», φυλακή της Δαμασκού, δήλωσε ο Νιζάρ Ζάκα. Ο επικεφαλής της συρορθόδοξης μητρόπολης του Χαλεπίου είχε απαχθεί μαζί με τον ελληνορθόδοξο μητροπολίτη Παύλο της πόλης τον Απρίλιο 2013 κοντά στο Χαλέπι.

Το συριακό καθεστώς είχε επιρρίψει την ευθύνη για την απαγωγή τους σε «Τσετσένους τζιχαντιστές».

Ο πρόεδρος της Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε επίσης ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος Όστιν Τάις, που εξαφανίσθηκε στην Συρία το 2012, είναι ζωντανός.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

‼Happening now: Hostage Aid Worldwide holds a press conference in Damascus to highligh the latest developments & updates regarding the case of Austin Tice & other missing foreigners in Syria.

Tune in: https://t.co/raTO0ktaMT

الآن: إن منظمة دعم الرهائن حول العالم تعقد مؤتمر صحفي… pic.twitter.com/SuVhomvWGp

— Hostage Aid Worldwide (@HostageAid) December 24, 2024