«Ζητάμε βοήθεια από την Ελλάδα» – Κραυγή αγωνίας μετά την επίθεση στην εκκλησία της Δαμασκού

Πανικός επικρατεί στην ελληνική κοινότητα της Συρίας, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό την Κυριακή.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 22 νεκρούς, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από τα πυρά του ενόπλου και την έκρηξη της βόμβας που ακολούθησε.

Για το συμβάν στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού μίλησε στο MEGA ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δαμασκού, Χαμπίμπ Σαλούμα.

«Πρώτη φορά στην Συρία έγινε κάτι τέτοιο σοβαρό πράγμα με τους χριστιανούς Ορθόδοξους σε εκκλησία και με κόσμο» ανέφερε ο κ. Σαλούμα, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση έγινε την ώρα που ο κόσμος βρισκόταν στην εκκλησία για τη λειτουργία.

«Χθες το βράδυ στις 18:00 είχε λειτουργία και πέθαναν 22 άτομα και υπάρχουν 65 τραυματίες και πάνω. Μένω κοντά στο νοσοκομείο και είδα ότι έχει πολύ κόσμο» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δαμασκού ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ασφάλεια της περιοχής. «Ζητάμε από την Ελλάδα βοήθεια για του Έλληνες που είναι εδώ, είναι περίπου 500 άτομα. Φοβόμαστε όλοι και κανείς δεν θα πάει στην εκκλησία», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σοκαριστικά είναι τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social video και δείχνουν το μακελειό μέσα στην εκκλησία.

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO

— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) June 22, 2025