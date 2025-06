Η Sandra Oh δίνει οριστική απάντηση για το αν θα επαναλάβει το ρόλο της στο Grey’s Anatomy

Στην εκδήλωση The New York Times The Interview LIVE, η Sandra Oh μίλησε με τη συμπαρουσιάστρια του The Interview, Lulu Garcia-Navarro, για το αν η βραβευμένη ηθοποιός θα επιστρέψει στο Grey’s Anatomy.

«Αυτό που έχω παρατηρήσει, τώρα που έχουν περάσει 10 χρόνια από την αποχώρησή μου από τη σειρά, είναι η βαθιά εκτίμηση που έχω για τους ανθρώπους που εκτιμούν την Κριστίνα [ο χαρακτήρας της στην σειρά]. Είναι αυτή η αγάπη που με έκανε να σκεφτώ: ‘Οι θαυμαστές το θέλουν πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά’ και για πρώτη φορά, άρχισα να αγκαλιάζω την ιδέα», μοιράζεται η Oh.

«Αλλά για μένα, νομίζω ότι για να είσαι πραγματικά αληθινός στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τη δουλειά σου, πρέπει να είσαι αληθινός στον εαυτό σου. Οπότε σε αυτό το σημείο, δεν το νομίζω», πρόσθεσε.

Οι αναφορές και η σωσίας

Η Oh, η οποία κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα για τη δουλειά της στο Grey’s Anatomy, δεν έχει επιστρέψει στη σειρά μετά την αποχώρησή της το 2014.

Ο χαρακτήρας, ωστόσο, παρέμεινε μέρος της ιστορίας μέσω αναφορών στην οθόνη, τηλεφωνημάτων και γραπτής αλληλογραφίας με άλλους χαρακτήρες. Η Dr. Yang εμφανίστηκε κυρίως για να υποστηρίξει την καλύτερη φίλη της Meredith Grey, που υποδύεται η Ellen Pompeo, στην κηδεία του συζύγου της Derek Shepherd, που υποδύεται ο Patrick Dempsey, αν και στη σκηνή χρησιμοποιήθηκε σωσίας της Oh.

Μετά την αποχώρησή της από το Grey’s Anatomy, η Oh έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως American Crime, The Chair, Invincible και Killing Eve, η τελευταία από τις οποίες της χάρισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως Eve Polastri.

*Με πληροφορίες από: People