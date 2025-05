Η αντίδραση του cast του Grey’s Anatomy όταν έμαθαν ότι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον θα σκηνοθετούσε ένα επεισόδιο

Ο Τζέισον Τζορτζ αποκαλύπτει την αντίδραση των ηθοποιών του Grey’s Anatomy στην αναπάντεχη παρουσία του Ντένζελ Ουάσινγκτον στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Ο βραβευμένος ηθοποιός σκηνοθέτησε το επεισόδιο «The Sound of Silence», το οποίο προβλήθηκε το 2016. Ο Τζορτζ – ο οποίος υποδύεται τον Μπεν Γουόρεν στη σειρά – μιλώντας στη New York Post θυμήθηκε το πώς οι πρωταγωνιστές της σειράς προσπάθησαν να βελτιώσουν τις ερμηνείες τους όταν συνεργάστηκαν με τον Ουάσινγκτον.

«Ήταν ένα απίστευτο επεισόδιο για το οποίο όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Τζορτζ αστειεύτηκε επίσης για την αλλαγή της συμπεριφοράς των γυναικών σταρ της σειράς, οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενα του, έδωσαν προσοχή στο ντύσιμό τους, ακόμη και όταν χρειάστηκε να μιλήσουν σε βίντεοκλήση στις πέντε το πρωί. «Δεν ντύνεστε για εμάς έτσι συνήθως», θυμήθηκε να τους λέει.

Ενώ ο Τζορτζ είπε ότι ήταν συναρπαστικό το γεγονός ότι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον συμμετείχε στη σειρά ως σκηνοθέτης, θα ήθελε πολύ να βρεθεί μπροστά στην κάμερα μια μέρα.

«Αυτοί είναι οι ηθοποιοί – παθιασμένοι και φλογεροί»

Στο παρελθόν, η Έλεν Πομπέο – η οποία υποδύεται τη Μέρεντιθ Γκρέι – αποκάλυψε ότι η ίδια και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον συγκρούστηκαν στο πλατό κατά τη διάρκεια της θητείας του ως σκηνοθέτη.

Αφηγήθηκε τον καυγά τους κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του 2021 του podcast της, Tell Me with Ellen Pompeo, αναφέροντας: «Τρελάθηκε μαζί μου – αυτή είναι μια καλή ιστορία για τον Ντένζελ».

Η Πομπέο, δήλωσε ότι γύριζε μια συναισθηματική σκηνή στην οποία ένας επιληπτικός ασθενής ζητούσε συγγνώμη αφού την τραυμάτισε ακούσια και της έσπασε το σαγόνι κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Αποφάσισε να ξεφύγει από το σενάριο αυτοσχεδιάζοντας την αντίδραση της Μέρεντιθ και δίνοντας στον παρτενέρ της στη σκηνή μερικές υποδείξεις.

Αλλά ο Ουάσινγκτον φάνηκε να νιώθει προσβεβλημένος με αυτή της την στάση. «Ο Ντένζελ μου την έπεσε», θυμήθηκε η Πομπέο. «Μου είπε, ‘Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Μην του λες εσύ τι να κάνει’».

«Κι εγώ του είπα: ‘Άκου, κ@ριόλη, αυτό είναι το σόου μου. Αυτό είναι το πλατό μου. Σε ποιον το λες; Ίσα που ξέρεις πού είναι η τουαλέτα», συνέχισε. «Και τον σέβομαι απεριόριστα ως ηθοποιό, ως σκηνοθέτη, ως όλα».

Η Πομπέο είπε ότι κάποια στιγμή, η σύζυγος του θρύλου της βιομηχανίας, Παουλέτα Ουάσινγκτον πέρασε από το πλατό και η ηθοποιός της είπε για τον μικρό καβγά με τον σύζυγό της.

«Είπα: ‘Ναι, μου φώναξε σήμερα. Ναι, με άδειασε σήμερα, και δεν είμαι εντάξει μαζί του, και δεν τον κοιτάζω, και δεν του μιλάω. Οπότε δεν τα καταφέραμε χωρίς καυγάδες, αλλά ξέρεις, αυτοί είναι οι ηθοποιοί – παθιασμένοι και φλογεροί».

*Με πληροφορίες από: People