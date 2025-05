«Σταμάτα!»: Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον τραμπούκισε φωτογράφο στις Κάννες

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον μπορεί να έλαβε με χαρά το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα που του απονεμήθηκε αιφνιδιαστικά το βράδυ της Δευτέρας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αλλά δεν έχαιρε της ίδιας ευχαρίστησης όταν ένας φωτογράφος έστρεψε την προσοχή του πάνω του, σύμφωνα με το Deadline.

Περπατώντας στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τη Δευτέρα, ο ηθοποιός φάνηκε να διαμαρτύρεται καθώς ένας φωτογράφος άγγιξε το χέρι του, καθώς συνομιλούσε με τον σκηνοθέτη του Highest 2 Lowest Σπάικ Λι και τον συμπρωταγωνιστή του A$AP Rocky.

Στη Γαλλία για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Λι, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έδειξε με το δάχτυλό του, μίλησε έντονα και έσφιξε το χέρι του φωτογράφου, ο οποίος χαμογέλασε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Καθώς έκανε νόημα να απομακρυνθεί, ο ηθοποιός φάνηκε να λέει επανειλημμένα «σταμάτα», σύμφωνα με ένα βίντεο του περιστατικού. Αυτό υποστηρίχθηκε από την ανάλυση ενός ειδικού αναγνώστη χειλιών, σύμφωνα με τη MailOnline.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the «Highest 2 Lowest» red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi

— New York Post (@nypost) May 19, 2025