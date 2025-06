Το δημογραφικό και η επιχειρηματολογία γύρω από αυτό είναι ένα θέμα που κρατούν ψηλά οι κυβερνήσεις, κυρίως οι δεξιές κυβερνήσεις. Οι περισσότερες από αυτές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι κάνουν πια λιγότερα παιδιά διότι απορρίπτουν τη γονεϊκότητα ή γιατί επηρεάζονται από ιδεολογίες τύπου woke ή γιατί απλώς τεμπελιάζουν.

Ο ΟΗΕ όμως, με έκθεσή του, εξηγεί ότι οι λόγοι που δεν κάνουν παιδιά είναι πολύ διαφορετικοί. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν επιλογές, ακόμη και αν επιθυμούν μεγάλες οικογένειες. Και σημειώνει ότι επικρατεί ένα τοξικό μείγμα οικονομικών εμποδίων και σεξισμού, που αναπαράγονται από πολιτικούς έως influencers αποτρέπει τους ανθρώπους από το να κάνουν παιδιά.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε το Ταμείο για τον Πληθυσμό των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), οι κρίσιμοι παράγοντες είναι το υψηλό κόστος της γονεϊκότητας, η εργασιακή ανασφάλεια, η ακριβή στέγαση, οι ανησυχίες για την κατάσταση του κόσμου και η έλλειψη κατάλληλου συντρόφου. Και απορρίπτει ισχυρισμούς όπως αυτών της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ ή Όρμπαν στην Ουγγαρία ότι η πτώση των ποσοστών γονιμότητας οφείλεται στην απόρριψη της γονεϊκότητας. Αντίθετα, η έκθεση του UNFPA για το 2025 διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν παιδιά.

«Το ζήτημα είναι η έλλειψη επιλογής, όχι η επιθυμία, με σημαντικές συνέπειες για τα άτομα και τις κοινωνίες», επισημαίνει η Δρ Ναταλία Κάνεμ, εκτελεστική διευθύντρια του UNFPA. «Αυτή είναι η πραγματική κρίση γονιμότητας, και η απάντηση βρίσκεται στην ανταπόκριση σε αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι χρειάζονται: άδεια μετ’ αποδοχών για οικογενειακούς λόγους, οικονομικά προσιτή φροντίδα γονιμότητας και υποστηρικτικούς συντρόφους».

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε μια δημοσκόπηση από τη YouGov σε 14 χώρες. Εκεί διαπιστώνεται ότι σχεδόν το ένα πέμπτο των ανθρώπων δήλωσαν ότι δεν είχαν το μέγεθος της οικογένειας που επιθυμούσαν. Ένας στους εννέα είπε ότι θα αποκτούσε λιγότερα παιδιά από όσα ήθελε και το 7% ότι θα αποκτούσε περισσότερα.

