Τέλος ο Σπλίτερ από την Παρί – Επιστρέφει στο ΝΒΑ

Τίτλοι τέλους για την φοβερή ομάδα της Παρί στη φετινή Euroleague. Μετά τους Σορτς, Ιφί, Γουόρντ, Γιαντούνεν και Χέις, ο προπονητής της ομάδας Τιάγκο Σπλίτερ αφήνει πίσω του το Παρίσι και επιστρέφει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Μετά από μία τρομακτική σεζόν για τους Παριζιάνους, ολόκληρος ο κορμός της ομάδας θα αποχωρήσει, ενώ και ο Σπλίτερ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο Πόρτλαντ. Εκεί θα αναλάβει τα καθήκοντα του βοηθού του Τσόνσι Μπίλαπς, για τους Τρέιλ Μπλέιζερς.

Stacked bench. Strong minds.

Welcome our new coaches to Rip City 🌹 pic.twitter.com/LgSKZ8Brvf

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2025